شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الإعدادية.. إزاي تذاكر كويس وتحافظ على تركيزك فى الموجة الحارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام هذا الأسبوع، فى ظل موجة من الحر الشديد، ويستعد أيضا طلاب الثانوية العامة لامتحاناتهم شهر يونيو القادم، والطقس الحار قد يجعلك تشعر ببعض القلق والتعب والارهاق ، لذلك فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للطلبة للمذاكرة بتركيز فى الطقس الحار، بحسب موقعloucull

نصائح للطلبة للمذاكرة بتركيز فى الطقس الحار شرب الماء باستمرار

الماء هو أفضل صديق لك، حيث أن البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الأداء الأمثل، خاصة في الطقس الحار.

احمل معك زجاجة مياه طوال اليوم يمكنك إعادة ملء الزجاجة الخاصة بك، والماء أفضل مرطب للجسم، حيث أن المشروبات السكرية والغنية بالكافيين يمكن أن يكون لها تأثير مجفف وتؤثر سلبًا على أدائك.

تذكر أن تشرب الماء بانتظام لتعزيز تركيزك وصفاء عقلك، مما يسمح لجسمك بالعمل في أفضل حالاته.

ارتدي ملابس مريحة وأنيقة:

من الضروري ارتداء ملابس قطنية خفيفة وامتنع عن ارتداء القبعات، وخلال ذهابك للجنة الامتحان يجب الالتزام بسياسات قواعد الملابس الخاصة بمدرستك مع الحرص على أن تكون قطنية وتذكر إعطاء الأولوية للسلامة والاستقرار من خلال تجنب الكعب العالي أو الصنادل.

ابحث عن الظل

على الرغم من أن دفء الشمس قد يكون مغريًا، إلا أن قضاء الكثير من الوقت في ضوء الشمس المباشر يمكن أن يستنزف طاقتك ويعوق أداءك في الامتحان بدلا من ذلك، اختر منطقة مظللة أو البقاء في الداخل أثناء فترات الراحة. ومن خلال تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، ستحافظ على انتعاشك وتركيزك وجاهزيتك للتفوق في اختباراتك.

اخذ فترات راحة منتظمة بين أوقات المذاكرة

يجب أن تحرص على أخذ فترات راحة بين أوقات المذاكرة حتى تحافظ على تحسين أدائك الدراسي وتركيزك.

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء

احرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والشمام لتعويض السوائل التى يفقدها جسمك في الطقس الحار ولتحسين صحة المخ.