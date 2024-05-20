شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين خطر على مرضى الانزلاق الغضروفي بعد إصابة أطفال في الصين بشلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الانحناءة الخلفية حركة حاسمة فى الرقص الشعبى الصينى، ولكنها أيضًا السبب الرئيسى لإصابات الحبل الشوكى الشديدة لدى الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات، ما يؤدى إلى إصابة الآلاف منهم بالشلل مدى الحياة، ولكن ماذا عن الكبار الذين يعانون من الانزلاق الغضروفي؟

أوضح الدكتور سامي علي استشاري العظام في كلية طب قصر العيني، أن الانزلاق الغضروفي هو مشكلة يتعرض لها العمود الفقري، وخاصة في الفقرات الأخيرة وتعرض المصاب بعدم القدرة علي الحركة، أو ممارسة أبسط الأمور اليومية.

وأشار استشاري العظام، إلى أن التقدم في العمر من أبرز الأسباب التي تؤدي للإصابة بالانزلاق الغضروفي، وذلك نتيجة لفقدان أقراص العمود الفقري بعض المحتوى المائي الذي يزيد من عدم القدرة علي الحركة ويصبح الشخص أكثر عرضة للتمزق، كما أن رفع أو حمل الأوزان الثقيلة من أبرز الأسباب التي تزيد من فرص التعرض لتلك المشكلة، وأيضًا زيادة الوزن.

وقدم استشاري العظام، أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإنزلاق الغضروفي، ومنها، رفع الأشياء بطريقة غير صحيحة، زيادة الوزن، القيام ببعض الأنشطة التي تجهد عمودك الفقري كالرفع المستمر أو السحب أو الانحناء أو الالتواء، قيادة السيارة المتكررة، لافتًا إلى أن مرضي الانزلاق الغضروفي عليهم عدم ممارسة بعض الرياضات، ومنها العجلة في "الجيم" ورفع الحديد بكيلوات عالية، لأن مثل هذه الرياضيات تؤثر سلبًا علي الظهر وتعرض المصاب لعدم القدرة علي الحركة، ويمكن استبدال هذا بالمشي والرياضة الخفيفة علي الظهر.