شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من الأرق في الموجه الحارة بـخطوات بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرق الليالى الحارة خاصة في تلك الموجات الحادة، التي نمر بها هذه الأيام تجعل من الطقس والحرارة وارتفاع درجات الرطوبة عامل هام لصعوبة النوم بأريحية، فيشعر الشخص أن الجسد ترتفع درجة حرارته مما يصعب عليه فكرة النوم المريح العميق ، وكذلك العرق الشديد.

وفقا لتقرير نشر في موقع resmed فإن درجة حرارة الجسم ترتفع عند النوم خلال ليالى الصيف الحارة، أو عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام أو مفاجئ، كذلك يصعب خلالها الحصول على قسط وافر من النوم والراحة الشديدة العميقة، وهو ما يجعل بعض النصائح المفيدة في تلك الحالة، قد تمكنك من النوم بأريحية، فالجسم ينام بصعوبة عند تعرضه لخلل في درجات الحرارة، لضاطربا وظائفه:

حاول إيجاد منفذ تهوية أو عامل مساعد كجهاز التكييف أو المروحة، وغيرها من طرق التهوية.

تناول الكثير من المياه، المزيد من الأكواب تساعد على المزيد من الترطيب الكامل للجسم والصحة، ويساعد على الشعور بالراحة والإسترخاء مما يجعل الجسم في حالة هدوء ويمكن الامتثال للنوم.

يمكنك أن تأخذ دش فاتر أو دافئ بهذه الحيلة يمكنك التخلص من شعورك بالحرارة العالية والامتئال للنوم والراحة بشكل أعمق وأسرع.

ارتدى ملابس قطنية خفيفة ولتكن أغطية السرير لديك أيضا خفيفة ومريحة.

تناول طعام صحى رطب ليلا مثل الخيار والبطيخ وغيرها من مرطبات الجسم.