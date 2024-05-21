شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ 6 أطعمة يجب ألا يتناولها مرضى السكر.. منها الزبادي بالفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما نأكله يؤثر على صحتنا العامة، وإذا كنت تعاني من مشكلة صحية، فمن الضروري أن تظل حذرًا بشأن ما تأكله، والنظام الغذائي له تأثير كبير على مستويات السكر في الدم لدينا، وتتطلب إدارة مرض السكري اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائي، حيث أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة التي يجب على مرضى السكري تجنبها، بحسب موقع تايمز ناو.

المشروبات السكرية

المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة من أسوأ الأشياء التي تضر مرضى السكرى، حيث تحتوي هذه المشروبات على نسبة عالية من السكريات البسيطة التي تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات الجلوكوز في الدم، حتى عصائر الفاكهة، على الرغم من كونها طبيعية، تفتقر إلى الألياف الموجودة في الفواكه الكاملة، مما يؤدي إلى امتصاص سريع للسكريات في مجرى الدم.

الدقيق الأبيض

الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والعديد من الحبوب، تعمل بشكل مشابه للسكر في الجسم يتم تقسيمها بسرعة إلى الجلوكوز، مما يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم. يعد اختيار الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل ودقيق الشوفان خيارًا أفضل لأن تأثيرها أبطأ وأكثر اعتدالًا على نسبة السكر في الدم.

الدهون المتحولة

توجد الدهون المتحولة في العديد من الأطعمة المصنعة والمخبوزات والأطعمة السريعة، مما يزيد من الالتهابات ومقاومة الأنسولين، كما أنها ترفع نسبة الكولسترول السيئ (LDL) وتخفض نسبة الكولسترول الجيد (HDL)، وهو أمر ضار بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والذين هم بالفعل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

الوجبات الخفيفة والحلويات المعبأة

تحتوي العديد من الوجبات الخفيفة المعبأة، بما في ذلك رقائق البطاطس والبسكويت والمعجنات، على نسبة عالية من السكريات المكررة والدهون غير الصحية والمواد الحافظة.

يمكن أن تسبب هذه المكونات زيادات سريعة في نسبة السكر في الدم وغالبًا ما تكون خالية من العناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف، مما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.

الزبادي

في حين أن الزبادي يمكن أن يكون خيارًا صحيًا، إلا أن الزبادي بنكهة الفاكهة غالبًا ما يكون مليئا بالسكريات المضافة. يمكن أن تحتوي حصة واحدة من الزبادي بالفاكهة على سكر أكثر من الحلوى، هذا السكر المضاف يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو أمر لا ينصح به لمرضى السكري، يعد اختيار الزبادي العادي غير المحلى وإضافة الفاكهة الطازجة خيارًا أفضل للحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم.

الفواكه المجففة

على الرغم من أن الفاكهة تعتبر خيارًا صحيًا بشكل عام، إلا أن الفواكه المجففة تعد مصدرًا مركزًا للكربوهيدرات والسكر.

تعمل عملية الجفاف على إزالة الماء، مما يؤدي إلى تركيز محتوى السكر. على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي حفنة صغيرة من الزبيب على كمية من السكر تعادل ما تحتويه قطعة حلوى.

تعتبر الفواكه الطازجة الكاملة خيارًا أفضل لأنها تحتوي على المزيد من الماء والألياف، مما يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.