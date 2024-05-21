شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة أمراض القلب تطلق حملة للتثقيف حول أمراض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت رابطة أمراض القلب العالمية حملة توعوية للتثقيف المجتمعي حول أمراض ضغط الدم، وهذه المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأعراض ومخاطر ارتفاع ضغط الدم، وكذلك التعريف بسبل الوقاية والعلاج الفعالة.

وتتضمن الحملة سلسلة من الندوات والمحاضرات في ثلاث نقاط تجمع، بالإضافة إلى حملات إعلامية وتوزيع مواد تثقيفية، تنظيم فحوصات مجانية للضغط في الأيام القادمة للكشف المبكر عن الحالات.

وتهدف الحملة التى شاركت فيها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إلى تحسين الرعاية الصحية وتقليل عبء أمراض ارتفاع ضغط الدم في مصر، وعلى الأهمية القصوى لتغيير نمط الحياة والالتزام بالعلاج للسيطرة على هذه المشكلة الصحية المتزايدة.

ومن جانبه، صرح دكتور احمد طمارة رئيس قسم القلب والمستشار الصحي لوزارة التضامن عن أنشطة يوم ارتفاع ضغط الدم، موضحًا أنه سيكون هناك ثلاث محطات قياس ضغط الدم مجانًا، وفعاليات تثقيفية حول الوقاية من المرض، وتعزيز برامج نمط الحياة الصحي مثل ممارسة الرياضة والأكل الصحي وإدارة التوتر، بجانب حملات وسائل التواصل الاجتماعي، وورشة عمل حول كيفية قياس ضغط الدم بدقة للطلاب والأطباء الامتياز.

وعن نتيجة اليوم الأول، فقد تم ﻿﻿﻿إجراء 600 قياس لضغط الدم للحضور، وقد وصل الحدث إلى 1350 شخصًا وتثقيفهم من خلال أنشطتهم التوعوية، كما عقد الحدث ورشة عمل تدريبية لـ 150 طالبًا وموظفًا منزليًا حول إدارة ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه وكيفية قياسه بدقة.

وتشمل الأنشطة الجارية ما يلي:

1. مراقبة ضغط الدم والفحوصات

- سيستمر تقديم خدمات قياس ضغط الدم المجانية خلال الأسبوع القادم، مما يتيح لعدد أكبر من أفراد المجتمع فحص ضغط الدم لديهم.

2. التثقيف والتوعية

- بالإضافة إلى فحوصات ضغط الدم، ستستمر الجهود التثقيفية والتوعوية أيضاً خلال الأسبوع المقبل.

يعد هذا الجدول الزمني الممتد للأنشطة طريقة رائعة لتعظيم تأثير ومدى وصول حملة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، ومن خلال توفير فحوصات ضغط الدم والموارد التعليمية لمدة أسبوع كامل، يمكن للمنظمين ضمان حصول المزيد من الأشخاص على فرصة المشاركة والتعرف على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته.