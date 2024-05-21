شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح هامة من وزارة الصحة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب الحماية من أشعة الشمس المباشرة، وذلك لضررها على الصحة العامة، وتابعت وزارة الصحة والسكان أن المضاعفات الصحية لضربات الشمس والإجهاد الحرارى خطرة على كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يجب اتباع النصائح التالية للحماية من مخاطر الإجهاد الحرارى.

1- أكثر من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

2- تجنب التعرض للشمس.

3- يجب ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة والخفيفة.