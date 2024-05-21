شكرا لقرائتكم خبر عن عصير القصب فى الصيف منعش ومفيد لكن ما تكترش منه لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير قصب السكر من أكثر المشروبات المنعشة والمرطبة في الصيف، فهو غني بالفيتامينات والحديد والزنك والبروتينات – كما يمنحك هذا العصير دفعة فورية من الطاقة، خاصة عندما يكون الجو حارًا للغاية، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن تناول الكثير من عصير قصب السكر يمكن أيضًا أن يكون ضارًا بصحتك، لأنه يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع الثاني والسمنة وزيادة الوزن ويؤدي أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمى، بحسب موقع تايمز ناو.

فوائد شرب عصير القصب

مع ارتفاع درجات الحرارة، يقول الخبراء أنه يجب عليك شرب المزيد من السوائل للحفاظ على انتعاشك وعصير القصب مليء بالكثير من الماء والمعادن، مما يساعد على تجديد السوائل المفقودة بسبب التعرق والتعب.

يحتوي عصير قصب السكر أيضًا على سكريات طبيعية توفر دفعة سريعة للطاقة.

نظرًا لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، فإن عصير قصب السكر – عندما يتم تناوله بكميات معتدلة – يمكن أن يفعل المعجزات لصحتك، بما في ذلك الوقاية من السرطان - وخاصة سرطان الثدي والبروستاتا.

كما أنه من أفضل العلاجات الطبيعية للأمراض المرتبطة بالكبد مثل اليرقان.

عصير قصب السكر قلوي بطبيعته ويساعد في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم.

فيما يلى.. أضرار الإفراط في شرب عصير القصب: يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

يحتوي عصير قصب السكر على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ولكن لديه نسبة عالية من السكر مما يؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر بشكل مستمر إلى مضاعفات مختلفة تؤثر على القلب والكلى والعينين والأعصاب.

يزيد من خطر الإصابة بالتسوس في الأسنان

يجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل في تجويف الأسنان ألا يشربوا عصير قصب السكر كل يوم، لأن الكميات الكبيرة من السكر الطبيعي تؤدي إلى ظهور البكتيريا في الفم. وبحسب الأطباء فإن السكر بمثابة مغناطيس للبكتيريا السيئة مثل المكورات العقدية الطافرة والمكورات العقدية سوربرينوس وكلاهما يتغذى على السكر الذي تتناوله ويشكل لوحة على الأسنان، وهي عبارة عن طبقة لزجة عديمة اللون تتشكل على سطح الأسنان.

إذا لم يتم غسل اللويحة عن طريق اللعاب أو تنظيف الأسنان بالفرشاة، تصبح البيئة في فمك أكثر حمضية ويبدأ التسوس في الأسنان.

يمكن أن يسبب السمنة وزيادة الوزن

نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فإن الإفراط في استهلاك عصير قصب السكر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة لأنه يسبب فائضًا من السعرات الحرارية وتقلبات نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي

قصب السكر مليء بالبوليكوسانول، الذي يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم واضطراب المعدة. يؤدي شرب الكثير من عصير قصب السكر إلى القيء والدوخة والأرق والغازات والإسهال بالإضافة إلى آلام البطن.

وفقا للخبراء، فإن المحتوى العالي من الألياف في العصير أو حساسية الشخص تجاه بعض الكربوهيدرات في قصب السكر يمكن أن يجعلك مريضا أيضا، إذا كان جهازك الهضمي ضعيفًا بالفعل، فمن الأفضل عدم شرب عصير قصب السكر إلا بعد استشارة الطبيب.