شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى ضغط الدم فى الطقس الحار.. أبرزها شرب الكثير من السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر درجات الحرارة على ضغط الدم بشكل كبير، حيث يميل ضغط الدم إلى الارتفاع في الطقس البارد بسبب انقباض الأوعية الدموية أثناء محاولة الجسم الاحتفاظ بالحرارة، والعكس صحيح في الطقس الدافئ، فضغط الدم عادة ما يكون أقل، حيث يحدث انخفاض مفاجئ في الضغط وقد يؤثر بشكل سلبي على صحتك، لذلك فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لمرضى ضغط الدم فى الطقس الحار، بحسب موقع Baptist.

هناك أيضًا بعض العلاقات السلبية بين ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع ضغط الدم. على سبيل المثال، بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من حساسية الشمس، ونتيجة لذلك، يكون لديك خطر أكبر للإصابة بحروق الشمس وحالة تسمى الحساسية للضوء، وهو رد فعل يمكن أن يسبب تقرحات جلدية أو طفح جلدي.

أيضًا، يمكن أن تشعر بالدوخة أو الإغماء أو السقوط إذا حدث انخفاض ضغط الدم المرتبط بالحرارة بسرعة كبيرة.

تحذيرات حول ارتفاع ضغط الدم والطقس الحار

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب أن تدرك أيضًا أن الحرارة يمكن أن تسبب مشكلات أخرى، خاصة عندما تقترن بالرطوبة فوق 70%. تتطور هذه الأعراض لأن جسمك يعمل بجد لتبريد نفسه من خلال تغييرات مثل زيادة تدفق الدم إلى الجلد والتعرق.

تساعدك هذه الاستجابات على إشعاع المزيد من الحرارة إلى البيئة، مما يقلل من درجة حرارة جسمك. ولكن من المهم ملاحظة أنها تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالجفاف.

يجب عليك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبريد نفسك إذا واجهت أيًا من هذه العلامات:

الارتباك

الغثيان

التعرق الزائد أو قلة التعرق بشكل ملحوظ

تعب وارهاق

الدوخة أو الدوار

نبض سريع

بشرة باردة ورطبة

صداع

تشنجات أو تشنجات عضلية

تورم في أطرافك

إذا واجهت أكثر من عدد قليل منها، يجب عليك طلب العناية الطبية الفورية. يجب عليك أيضًا مراقبة أحبائك بحثًا عن هذه الأعراض، خاصة إذا كانوا:

كبار السن

يعانون من زيادة الوزن

لديهم مشاكل في القلب أو الرئة أو الكلى

نصائح لتجنب مشاكل ضغط الدم والطقس الحار

إذا كنت عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة، فيجب عليك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتفاع درجة حرارة جسمك. يتضمن ذلك:



- شرب الكثير من السوائل المرطبة

- تجنب التعرض لأشعة الشمس، خاصة في الأوقات الأكثر حرارة من اليوم

- اتباع نظام غذائي صحي

- وضع واقي الشمس

- تجنب الأنشطة الشاقة

- ارتداء قبعة تحمي رأسك من الشمس