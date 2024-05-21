شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للشاى.. يحميك من الالتهابات ويكافح نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الدراسات فوائد شرب الشاي، من الوقاية من نزلات البرد للحفاظ على صحة القلب، وعلاج الالتهابات بالجسم، وهو من شجرة تعرف باسم كاميليا سينينسيس، حيث يقدم الشاي منذ فترة طويلة حلاً للعديد من الأمراض، وذلك وفقا لموقع كليفلاند كلينيك.

ولكن ما هو الشاي الأفضل لصحتك؟ الشاي الأخضر.. عندما يتعلق الأمر بالشاي الأخضر فانه يرتبط بما يلي:

الوقاية من السرطان .

مكافحة أمراض القلب .

انخفاض ضغط الدم .

علاج مضاد للالتهابات .

فقدان الوزن .

خفض الكولسترول .

ترتبط القوة العلاجية للشاي الأخضر بالكاتشين، وهو مركب مضاد للأكسدة موجود في أوراق الشاي، فهو يساعد على حماية خلاياك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة التي تتفاعل مع جزيئات أخرى في جسمك.

كل ذلك، بالإضافة إلى أن مذاق الشاي الأخضر جيد جدًا أيضًا، وهذا يمكن أن يفسر أيضًا سبب وصول إنتاج الشاي الأخضر في جميع أنحاء العالم إلى ما يقرب من 3 ملايين طن فى عام 2023.

الشاي بالنعناع..

المنثول له تأثير قوي عندما يتعلق الأمر بمكافحة نزلات البرد – وشاي النعناع مليء بالمنثول، إنه يحفز جهاز المناعة.

يعمل شاي النعناع بشكل جيد على استرخاء عضلات الحلق وتخفيف احتقان الأنف وحتى تقليل الحمى، كما أنه يحتوى على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات لتمنحك دفعة صحية.

الشاي الأسود..

يقدم الشاي الأسود العديد من الفوائد نفسها التي يقدمها الشاي الأخضر، وهو أمر منطقي عندما تفكر في أنه مصنوع من نفس أوراق النبات.

يحتوي الشاي الأسود بشكل عام على مادة الكافيين أكثر من الشاي الأخضر أيضًا - وهو عامل اختيار رئيسي إذا كنت مهتمًا بالحد من تناول الكافيين.