شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال موجة الحر وارتفاع درجات حرارة الطقس بشدة، تحتار الأم فيما تقدمه لأطفالها من أطعمة، تجنبا لتقديم أطعمة تزيد من حرارة الجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على نظام غذائي صحي للطفل خلال موجة الحر.



أوضح الدكتور مدحت أحمد استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، أن تغذية الطفل خلال موجة الحر تعد من أهم الأمور التي يجب علي الأم القيام بها، فتلاحظ الأمهات أن الطفل يعاني من عدم الرغبة في الطعام بسبب الحر، ويرغب في تناول بعض الأطعمة الخفيفة التي تساعده علي تنظيم حرارة جسمه، ولكن هناك بعض الأطعمة المهمة التي يجب تقديمها لطفلك في موجة الحر، وأخرى ممنوعة.

الأطعمة الممنوعة للطفل خلال موجة الحر

أشار إلى أنه يجب الابتعاد عن الأطعمة المسبكة خلال موجة الحر، أي الأطعمة المصنوعة بتسبيكة الصلصة، لأنها تزيد من ارتفاع حرارة الجسم، وأيضا الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية كالغنية بالدهون الشديدة، والمياه الغازية، والعصائر المعلبة، والأطعمة السريعة.

فهذه الأطعمة تعرض الطفل للشعور بحرارة الطقس بشدة، ولا تعوضه بالسوائل المنقوصة بسبب الحر.

الأطعمة والحيل المهمة للطفل مع ارتفاع حرارة الطقس وخلال موجة الحر

وقدم استشاري طب الأطفال، بعض الأطعمة والحيل الغذائية الرائعة التي تساهم في شعور الطفل بالترطيب خلال موجة الحر، ومنها:



- الفواكه الطازجة التي تحتوي علي نسبة عالية من الماء كالبطيخ، الكانتالوب والعنب.

- كوب من الماء الفاتر المضاف إليه ملعقة من العسل الأبيض، فهذه النصيحة تعتبر كنز بالفيتامينات والعناصر التي يحتاجها وفي نفس الوقت ترطب جسمه.

- الخضراوات الخفيفة بدون تسبيكة كالتورلي خالي الصلصة أي تشكيلة من الخضراوات كالكوسة والفاصوليا و البطاطس والجزر، أو طبق من السلطة الخضراء والأرز أو المكرونة مع قطعة من البروتين.

- تناول الماء بكمية جيدة تعد من أهم النصائح التي ترطب على الطفل، وتحميه من الإصابة بالجفاف.

