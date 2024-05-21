شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفيتامينات المهمة لصحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على عظام قوية وصحية أمرًا ضروريًا للصحة ونوعية الحياة، خاصة مع تقدمنا في العمر. وتلعب العديد من الفيتامينات أدوارًا حاسمة في صحة العظام من خلال دعم تكوين العظام وكثافتها وقوتها، و عندما تكون صغيرًا، ينتج جسمك عظامًا جديدة بشكل أسرع من تحلل العظام القديمة، وبالتالي تنمو كتلة عظامك. يصل معظم الأشخاص إلى ذروة كتلة العظام لديهم في سن الثلاثين تقريبًا. بعد ذلك، تستمر عملية إعادة تشكيل العظام، ولكنك تفقد كتلة عظام أكبر قليلاً مما تكتسبه، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

1. فيتامين د

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم في الأمعاء، وهو ضروري لبناء والحفاظ على عظام قوية. كما أنه يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الدم، والتي تعتبر مهمة لتمعدن العظام. المصدر الأساسي لفيتامين د هو التعرض لأشعة الشمس، حيث يقوم الجلد بتصنيع فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على فيتامين د من مصادر غذائية مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والأطعمة المدعمة (الحليب وعصير البرتقال والحبوب) والمكملات الغذائية.

2. الكالسيوم

الكالسيوم هو المكون المعدني الرئيسي للعظام وهو ضروري لبنية العظام وقوتها. كما أنه يلعب دورًا في تقلص العضلات ووظيفة الأعصاب وتخثر الدم.

تشمل المصادر الغذائية الجيدة للكالسيوم منتجات الألبان (الحليب والجبن والزبادي) والخضروات الورقية الخضراء (اللفت والبروكلي) واللوز

3. فيتامين ك

يساعد فيتامين K على تنظيم الكالسيوم داخل العظام. كما أنه يلعب دورًا في تجلط الدم وقد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات على أنسجة العظام.

تم العثور على فيتامين K1 في الخضار الورقية الخضراء (السبانخ، واللفت، والكرنب الأخضر)، في حين تم العثور على فيتامين K2 في الأطعمة المخمرة مثل الناتو والجبن والمنتجات الحيوانية. يمكن أيضًا الحصول على كلا الشكلين من فيتامين K من المكملات الغذائية.

4. فيتامين c

فيتامين C ضروري لتخليق الكولاجين، وهو البروتين الذي يوفر البنية والقوة للعظام والغضاريف والأنسجة الضامة. كما أن له خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في حماية خلايا العظام من التلف.

يتوفر فيتامين C بكثرة في الفواكه (الحمضيات والفراولة والكيوي) والخضروات (الفلفل الحلو والقرنبيط والطماطم). من الأفضل الحصول على فيتامين C من الأطعمة الكاملة بدلاً من المكملات الغذائية للحصول على امتصاص مثالي وفوائد صحية.

5. فيتامين أ

يلعب فيتامين أ دورًا في إعادة تشكيل العظام وصيانتها من خلال دعم نشاط الخلايا العظمية، وهي الخلايا التي تبني العظام وتنظم التعبير الجيني المشارك في تكوين العظام.

يوجد فيتامين أ في المنتجات الحيوانية (الكبد والبيض ومنتجات الألبان) على شكل فيتامين أ (الريتينول) وفي الفواكه والخضروات الملونة على شكل بروفيتامين أ كاروتينات (بيتا كاروتين). من المهم تناول فيتامين أ باعتدال، لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون له آثار ضارة.



