شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشكلات صحية تسببها موجة الحر الشديدة.. اعرف ازاى تتجنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة وتتكرر موجات الحر، والتى يمكن أن يكون لها آثار خطيرة على جسم الإنسان، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

فيما يلي بعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة 1. الإنهاك الحراري

أحد العواقب المباشرة للحرارة الشديدة هو الإنهاك الحراري. تحدث هذه الحالة عندما يفقد الجسم كمية زائدة من الماء والملح من خلال التعرق. وتشمل الأعراض التعرق الشديد والضعف والدوخة والصداع والغثيان والإغماء. يواجه الجسم صعوبة في التبريد، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وسرعة النبض. إذا لم تتم معالجته على الفور، يمكن أن يتصاعد الإنهاك الحراري إلى ضربة الشمس، وهي حالة أكثر خطورة بكثير.

نصيحة للوقاية: حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء، وتجنب الأنشطة المجهدة خلال ساعات الذروة، وارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة.

2 - ضربة الشمس

ضربة الشمس تحدث عندما يفشل نظام تنظيم درجة حرارة الجسم، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم بسرعة، ومن المحتمل أن تصل إلى (41 درجة مئوية) أو أعلى في غضون 10 إلى 15 دقيقة. وتشمل الأعراض سخونة الجلد وجفافه، والنبض السريع والقوي، والارتباك، والنوبات، وفقدان الوعي. وبدون علاج فوري، يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى تلف الأعضاء أو الوفاة.

نصيحة للوقاية: انتقل إلى مكان أكثر برودة، ثم ضع قطعة قماش باردة على الجسم، واشرب الماء. اطلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا في حالة الاشتباه في الإصابة بضربة شمس.

3 - الجفاف

في الحرارة الشديدة، يفقد الجسم الماء بسرعة أكبر من خلال العرق. يحدث الجفاف عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الماء للقيام بوظائفه الطبيعية. تشمل الأعراض جفاف الفم والعطش والبول الأصفر الداكن والتعب والدوخة. يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى الفشل الكلوي، ومشاكل في المسالك البولية والكلى، وصدمة نقص حجم الدم، وهي حالة تهدد الحياة وتحدث عندما ينخفض حجم الدم بشكل كبير.

نصيحة للوقاية: اشرب الماء بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش. تجنب المشروبات التي يمكن أن تسبب الجفاف، مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

4 - التشنجات الحرارية

التشنجات الحرارية هي تشنجات عضلية مؤلمة لا إرادية تحدث عادة أثناء ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة في البيئات الحارة. تحدث هذه التشنجات نتيجة لفقدان كمية كبيرة من السوائل والإلكتروليتات بسبب التعرق. على الرغم من أن التشنجات الحرارية لا تهدد الحياة، إلا أنها علامة على الإجهاد الحراري ويمكن أن تكون مقدمة لأمراض أكثر خطورة مرتبطة بالحرارة.

نصيحة للوقاية: استرح في مكان بارد، واشرب الماء أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الإلكتروليتات، وتجنب الأنشطة الشاقة في درجات الحرارة المرتفعة.

5 - الطفح الحراري

يحدث الطفح الحراري، المعروف أيضًا باسم الحرارة الشائكة، عندما تنسد القنوات العرقية وتنتفخ، مما يؤدي إلى عدم الراحة والحكة. هذه الحالة شائعة في الطقس الحار والرطب ويمكن أن تسبب مجموعة حمراء من البثور أو بثور صغيرة على الجلد. على الرغم من أن الطفح الحراري ليس خطيرًا بشكل عام، إلا أنه يمكن أن يكون غير مريح ويمكن أن يؤدي إلى عدوى ثانوية إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

نصيحة وقائية: حافظ على برودة الجلد وجفافه، وارتداء أقمشة خفيفة الوزن وقابلة للتنفس، وتجنب التعرق الزائد من خلال البقاء في بيئات أكثر برودة.