شكرا لقرائتكم خبر عن على البحر.. نصائح تحميك من أشعة الشمس الساطعة في المصايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت ليالى الصيف بحرارتها العالية وموجاتها الساخنة، وعلى الرغم من ذلك عليك الاستمتاع إذا كنت ممن يرتادون الشواطئ والمصايف، وللمتعة الكاملة عليك أن تحمي جلدك ونفسك من أضرار أشعة الشمس الساطعة المباشرة التي قد تتعرض لها بشكل مضاعف نتيجة وجودك على البحر والشاطئ.

وللاستماع بأجواء الشواطئ والمصايف عليك بحماية جلدك وجسمك من الشمس وضرباتها، وأشعتها الساخنة خاصة إذا ما صاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة، مثلما يحدث هذه الأيام خلال موجات الحرارة العالية التي نمر بها

ووفقًا لتقرير نشر في موقع شارلستون ديرماتولوجي المعني بالأمراض الجلدية، فإن هناك مجموعة من الإجراءات والنصائح الوقائية التي يجب أن تلتزم بها بشكل كامل أثناء تعرضك المباشر لأشعة الشمس، خاصة في المصايف وعلى الشواطئ:

عليك بالاهتمام بدهان المناطق الظاهرة من الجسم والجلد مثل الوجه واليدين، وأية مناطق أخرى من الجسم بواق شمسى يحتوي على الزنك، ويحتوي على معامل حماية عال

الاهتمام بالترطيب الجيد من خلال مراهم الترطيب الجيدة خالية العطور، خاصة في الليل

قم بارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون

لابد من أن تحمي فروة الرأس جيدا لأنها تتعرض مباشرة لأشعة الشمس وبيئة غنية لإفراز الدهون والتقرحات والمشكلات الجلدية

جفف جسمك جيدا بعد الخروج من البحر أو حمامات السباحة وحتى بعد الإستحمام

اشرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم لا تهمله ابدا

للحفاظ على صحة جلدك اهتم بتناول الخضروات الورقية التي تحتوي على المياه مثل الخس ، واهتم بالفواكه المملوءة بالمياه مثل البطيخ