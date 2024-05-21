شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى؟ وزارة الصحة تجيب فى إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الحماية من مضاعفات الإجهاد الحرارى عن طريق تطبيق هذه النقاط..



1- ارتدى ملابس فضفاضة

2- اشرب كمية كبيرة من السوائل

3- تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرا

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين والطلبة بأهمية شرب كميات من المياه والسوائل في الحر، إذ أنها تعد من أهم عوامل مواجهة الشعور بالإجهاد الحراري، وأنها تساهم فر ترطيب الجسم ومنع الجفاف من خلال الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية في ظل زيادة حرارة الطقس.

ووجهت وزارة الصحة والإسكان، عدد من النصائح الهامة والضرورية للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة، وتتمثل تلك النصائح في التالي:

غلق نوافذ المنازل.

يجب على كبار السن تجنب الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

تناول كميات كبيرة من المياه والمرطبات على مدار اليوم.

لبس الملابس القطنية والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة.

تجنب لبس الملابس السوداء والداكنة.

عدم الخروج من المنازل أثناء ارتفاع درجات الحرارة وخاصةً خلال أوقات الظهيرة.