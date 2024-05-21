شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أمراض العيون عند الأطفال وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر مشاكل العين لدى الأطفال سلبًا على أدائهم في المدرسة وقدرتهم على التعلم، ويمكن أن تؤثر مشاكل العين المختلفة على الأطفال، وبالتالي فإن العلاج المبكر يمكن أن ينقذ طفلك من صراع مدى الحياة مع مشاكل العين، ولأن الوقاية دائما خير من العلاج، نتعرف في هذا التقرير على مشاكل العين الشائعة عند الأطفال وكيفية الوقاية منها، بحسب موقع prasadnetralaya.

مشاكل العين الشائعة التي تصيب الأطفال قصر النظر

عندما يعاني الطفل من قصر النظر، فإنه يواجه صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة لأنها تبدو ضبابية هذه هي مشكلة الرؤية الأكثر شيوعًا عند الأطفال.

حوالي 9% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-15 سنة يعانون من قصر النظر، لذا من المهم إدارة هذه الحالة باستخدام النظارات التصحيحية في أسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم مع مرور الوقت.

طول النظر

إذا كان الطفل يعاني من طول النظر، فيمكنه رؤية الأشياء على مسافة بوضوح معقول لكنه سيواجه صعوبة في رؤية الأشياء القريبة بوضوح وفي معظم الحالات، تتحسن الأمور مع مرور الوقت مع نمو الطفل. ومع ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى التصحيح في معظم الحالات.

الاستجماتيزم

إنها حالة تنتج بسبب شكل غير صحيح للقرنية. في الظروف العادية، تكون القرنية والعدسة ملساء ومنحنية في جميع الاتجاهات ولكن عندما لا تكون القرنية ناعمة ومنحنية بشكل متساوٍ، فإن ذلك يسبب خطأً انكساريًا حيث لا تنكسر أشعة الضوء بشكل صحيح.

إذا كان الطفل يعاني من الاستجماتيزم، فإن الأشياء تبدو غير واضحة حتى لو كانت قريبة أو بعيدة.

العين الكسولة (الحول)

العين الكسولة أو الحول هي حالة نمو مبكرة حيث لا يتطور بصر الطفل في عين واحدة تعمل العين ضعيفة النمو أسبوعيًا ولا يركز عليها الدماغ ويتوقف في النهاية عن تلقي الإشارات منها.

إعتام عدسة العين

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن إعتام عدسة العين يؤثر فقط على كبار السن. ومع ذلك، يمكن للأطفال أن يصابوا بإعتام عدسة العين أيضًا. وهي حالة تصبح فيها عدسة العين غائمة، مما يعيق الضوء بشدة، مما يؤدي إلى مشاكل في الرؤية عند الأطفال. إذا تركت دون علاج لفترة طويلة، فإنه يمكن أن يؤدي حتى إلى العمى.

تدلي الجفون

هو حالة يكون فيها أحد الجفون أو كليهما أقل مما ينبغي، ويشار إليه غالبًا بالتدلي يمكن أن يكون موجودًا عند الولادة أو مكتسبًا لاحقًا في مرحلة الطفولة إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي تدلي الجفون إلى حالات أخرى في العين مثل ضعف البصر أو العين الكسولة أو التشوه الدائم.

كيفية الوقاية من مشاكل العين عند الأطفال؟

الوقاية خير من العلاج أفضل طريقة للوقاية من مشاكل العين عند الأطفال هي إجراء فحوصات منتظمة ومن المستحسن إجراء هذه الفحوصات مرة واحدة على الأقل في السنة.

بهذه الطريقة، يمكن اكتشاف أي مشاكل محتملة في وقت مبكر ويمكن البدء في العلاج قبل أن تتفاقم وبصرف النظر عن الفحوصات المنتظمة، إليك بعض الخطوات الإضافية التي يمكنك اتخاذها لمنع مشاكل العين عند الأطفال:

اختر نظامًا غذائيًا صحيًا للعين

خلال سنوات النمو، يحتاج الأطفال إلى كميات كافية من العناصر الغذائية من أجل عيون صحية. إن جعل الأطعمة الصحية للعين جزءًا منتظمًا من وجبة الأطفال يمكن أن يساعد في تعزيز صحة أعينهم وتشجيعهم على اتباع عادات صحية مدى الحياة.



تعتبر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين C وفيتامين E مثل الخضار الورقية والجزر والأسماك والحمضيات والمأكولات البحرية وغيرها من الإضافات الممتازة لنظام غذائي صحي للعين.

الحصول على قسط كاف من النوم

النوم الكافي يجدد نشاط الجسم كله بما في ذلك العينين، مما يضمن حصولهما على قسط كاف من الراحة.

إن روتين النوم المنتظم للحصول على الراحة الكافية يعزز صحة عيون الأطفال. تأكد من أن أطفالك يذهبون إلى السرير في نفس الوقت كل يوم في غرفة مظلمة وهادئة.

لا تنس أن تحد بشكل صارم من استخدام الشاشات مثل التلفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف المحمول قبل وقت النوم مباشرة.

الحد من وقت الشاشة

يمكن أن يكون وقت الشاشة الطويل ضارًا جدًا لعيون الأطفال. يجب ألا يقضي الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين أكثر من ساعتين يوميًا في استخدام الأجهزة الرقمية، ويجب ألا يكون لدى الرضع أي وقت أمام الشاشات على الإطلاق.



في الحالات التي يتعين على أطفالك فيها التعلم عبر الإنترنت، تأكد من أنهم يهتمون بشكل أكبر بأعينهم.



أفضل بديل لوقت الشاشة لدى الأطفال هو وقت اللعب، خاصة في الخارج. يفيد وقت اللعب في الهواء الطلق جميع جوانب الصحة البدنية والعقلية للطفل