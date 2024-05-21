شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تتجنب مخاطره.. اعرف الدرجة المناسبة صحيا لضبط التكييف فى الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر التي تشهدها البلاد هذا الأسبوع، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الاعتماد على مكيف الهواء للتغلب على الحر الشديد، ولكن مع ذلك هناك عدد من القواعد التي يجب اتباعها لتفادى مخاطره الصحية.

ما هي درجة الحرارة التي يجب ضبط مكيف الهواء عليها

وفقا لتقرير موقع جريدة " washingtonpost"، فإن إعداد درجة الحرارة المثالية لمكيف الهواء تتراوح بين 24-26 درجة مئوية في المناطق التي تكون فيها درجة الحرارة المحيطة أعلى من 35 درجة مئوية والرطوبة في حدود 50% لأن هذه هي درجة الحرارة الأكثر راحة الجسم .

يقوم الأشخاص عن طريق الخطأ بضبط درجات الحرارة على 16 درجة مئوية كحد أدنى بمجرد تشغيل مكيف الهواء، ضبط مكيف الهواء على 16 درجة مئوية سيثقل كاهل المكيف حيث نادرًا ما يتم تحقيق درجة الحرارة هذه بسبب فتح وإغلاق الأبواب ومتطلبات الهواء النقي، وفي الوقت نفسه ستشعر بالبرد وتحتاج إلى غطاء.أوضح التقرير أنه إذا كانت الرطوبة مرتفعة أو حتى عندما تكون الغرفة مزدحمة، فسيكون الإعداد الأقل من 20 إلى 22 درجة مئوية مثاليًا.

الآثار الجانبية الطويلة لاستخدام المكيف طويلا على صحتك جفاف الجلد

من المرجح أن تعاني الغرف التي تحتوي على مكيفات الهواء من مستويات أعلى من الجفاف مقارنة بالمساحات الأخرى. تعمل مكيفات الهواء على إزالة معظم الرطوبة من الهواء، وقد تتسبب في جفاف جلدك.

مشاكل في الجهاز التنفسي

الجلوس في المكيف لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الاحتقان وجفاف الحلق وجفاف العيون، كما أنه يؤثر على صحة الرئة عن طريق إحداث التهاب في الغشاء المخاطي.

الربو والحساسية

إن عدم صيانة أجهزة التكييف بشكل صحيح قد يؤدي إلى نوبات الربو والحساسية، يُنصح بتنظيف مرشحات مكيف الهواء بشكل منتظم لأنه يمنع الحساسية عن طريق منع الملوثات.

الخمول

الجلوس أو النوم في مكيف الهواء لفترة أطول قد يجعلك تشعر بالكسل والخمول، يفضل غرفة جيدة التهوية بدلاً من ذلك، خاصة في مكان عملك حيث تجلس لفترة أطول ولا يكون لديك أي مجال للخمول.

الصداع

الانتقال من الخارج إلى غرفة مكيفة الهواء يمكن أن يسبب صداعًا مفاجئًا. ومع ذلك، فإن أجهزة التكييف التي لا تتم صيانتها بشكل صحيح يمكن أن تسبب أيضًا الصداع والصداع النصفي في الحالات القصوى.