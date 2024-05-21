شكرا لقرائتكم خبر عن لو نفسك فى حاجة مسكرة.. تعرف على أفضل حلوى مفيدة لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير من الناس عن تناول الأطعمة ذات المذاق الحلو أو الحلويات من حين لآخر، لكن فى كل مرة تتناول فيها الحلويات قد تشعر بالذنب لخوفك من زيادة الوزن أو زيادة سكر الدم، لذا فى هذا التقرير نتعرف على أفضل حلوى مفيدة لصحتك وهى الشيكولاته الداكنة، بحسب موقع "تايمز ناو".

لماذا يجب عليك إضافة الشوكولاتة الداكنة إلى نظامك الغذائي؟

هناك بعض الأشخاص الذين يحبون الشوكولاتة الداكنة بسبب مذاقها الغني والمتميز هناك أنواع معينة من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على سكريات مضافة. حاول تجنبها واختر الأنواع التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو. الشوكولاتة الداكنة غنية بالمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة المعروفة بأنها مفيدة للجسم.

غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة، وخاصة مركبات الفلافونويد التي تساعد على تقليل الالتهاب وتحييد الأضرار الناجمة عن أضرار الجذور الحرة.

جيدة لصحة القلب

إن تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب. يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل الكوليسترول السيئ وتحسين الكوليسترول الجيد.

تحسين وظائف المخ

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية لديك. ويمكنه أيضًا تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز في النهاية وظائف المخ ويعطي دفعة قصيرة المدى للذاكرة والتركيز ووقت رد الفعل.

تحسين مزاجك

يمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة أيضًا على تحسين مزاجك وصحتك العقلية. يحتوي على مركبات مثل فينيل إيثيل أمين (PEA) الذي يساعد في إطلاق الإندورفين والسيروتونين. هذه هي المواد الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة في الدماغ. يمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة في تقليل التوتر وتحسين المزاج العام.

حماية البشرة

يمكن للمركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة أن تساعد في إفادة بشرتك. يمكن للفلافونويد أن يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، ويحسن تدفق الدم إلى الجلد ويحسن كثافة الجلد وترطيبه.

تعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز. تلعب هذه المعادن أدوارًا مهمة في وظائف الجسم التي تشمل نقل الأكسجين ووظيفة العضلات والأعصاب ودعم المناعة.

جيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من شوكولاتة الحليب. وهذا يعني أنه يسبب ارتفاعًا بطيئًا في مستويات السكر في الدم. يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعلها خيارًا أفضل لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بهذه الحالة.

إنقاص الوزن

يمكن أن تساعد الشوكولاتة الداكنة في إدارة الوزن عن طريق تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة والدسمة. إن تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع والتحكم في شهيتك.

مفيدة لصحة الجهاز الهضمي

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على البريبايوتكس التي تساعد في نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، يساعد ميكروبيوم الأمعاء الصحي على تحسين عملية الهضم وتعزيز وظيفة المناعة وتحسين الصحة العامة.