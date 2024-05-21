شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو طب الأسرة ومتى تذهب لطبيب في هذا التخصص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى العالم الأسبوع العالمى لطب الأسرة في شهر مايو من كل عام، ولا يعرف كثير من الأشخاص متى يجب الذهاب لطبيب الأسرة وما دوره؟ وهو ما نتعرف عليه في هذا التقرير.

قالت الدكتورة سارة العزبى، مدرس واستشارى طب الأسرة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن طب الأسرة ليس تخصصاً جديداً فهو منتشر في أوروبا وأمريكا وكندا، مضيفة أنه بدأ ينتشر في مصر مؤخراً مع إعلان مشروع التأمين الصحى الجديد والذى سوف يصبح قائماً على أطباء الأسرة.

وأوضحت، في تصريح لـ"الخليج 365" أن طبيب الأسرة بوابة المنظومة الصحية ولا يوجد مريض يدخل المنظومة بدون استشارة طبيب الأسرة .

وأشارت إلى أن طبيب الأسرة مسئول عن مجموعة من الأسر ويكون لديه ملف عنهم من أصغرهم "الأطفال" لكبار السن، مضيفة أن طبيب الأسرة يتعامل مع جميع الفئات العمرية وجميع الأمراض سواء حادة أو مزمنة والتي تصيب كل الأشخاص سواء ذكور أو اناث.

وتابعت قائلة إن دور طبيب الأسرة علاجى ووقائى في الوقت نفسه، فهو يعالج 85% من الأعراض والأمراض والشكاوى الصحية وقد يقوم بتحويل مرضاه إلى تخصصات طبية أخرى في حالة احتياج المريض.

وأوضحت أن ما يميز طبيب الأسرة عن غيره من التخصصات، أن باقى الأطباء في التخصصات الأخرى تهتم بالمرض نفسه لكن طبيب الاسرة يأخذ المريض كوحدة كاملة من كل الجوانب الجانب الصحى والنفسي والمجتمعى ويعرف هل يلتزم بالعلاج أم لا.

وأشارت إلى أن دور طبيب الأسرة الوقائى يتمثل في التطعيمات التي يحتاجها كل شخص سواء للسفر أو كبار السن أو الأطفال، مضيفة أن طبيب الأسرة يقوم بعمل مسح للأمراض الكامنة وعمل تحاليل وفحوصات وعلاجها مبكراً وعدم اكتشافها في مرحلة متأخرة.

وأكدت أن دور طبيب الأسرة أيضاً معرفة تاريخ الأسرة المرضى وطرق الوقاية والبحث عن الأمراض واكتشاف الأورام وعمل فحص مبكر لها مع جدول متابعة دقيق لمنع أى مضاعفات قد تظهر.