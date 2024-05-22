شكرا لقرائتكم خبر عن 13 طريقة للتحكم في مستويات مرض السكري لدى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بمرض السكري إذا كان لديهم تاريخ عائلي من مرض السكري، ولا يمارسون الرياضة، ولا يمارسون النشاط البدني، ويعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن. وبعض الأطفال، وخاصة أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، قد يكون لديهم أعراض أو لا يعانون منها. لكن المصابين بداء السكري من النوع الأول تظهر عليهم العلامات بسرعة أكبر. بعض الأعراض هي الشعور بالعطش أكثر من المعتاد، والرغبة في استخدام الحمام في كثير من الأحيان، وفقدان الوزن دون محاولة، والشعور بالتعب والضعف، على سبيل المثال لا الحصر، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

فيما يلي بعض الاقتراحات للتحكم في مستويات سكرالأطفال

1. شرب حوالي 3 لتر من الماء يومياً

2. الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الطازجة

3. تناول الطعام ببطء؛ خذ ما لا يقل عن 20-25 دقيقة لإنهاء وجبتك

4. اصطحب أطفالك معك أثناء التسوق لشراء الفواكه والخضراوات

5. تناول الوجبات معًا كعائلة

6. تقديم أجزاء صغيرة. دع الأطفال يسألون عن الطعام

7. كافئ الأطفال بقضاء وقت ممتع معهم بدلاً من الحلوى والشوكولاتة.

8. خذ أطفالك لممارسة النشاط البدني لمدة 45 دقيقة مثل الركض أو اصطحبهم إلى حديقة قريبة للعب

9. اصطحب الآباء والأطفال دروس اليوجا واللياقة البدنية معًا

10. ممارسة اللعبة التي يرغبون في لعبها في الحديقة وقم بزيادة اهتمامهم بالرياضة

11. اذهب للتنزه أو الرحلات

12. قم بالمشي معًا بعد الوجبات

13. حدد وقت الشاشة بساعة واحدة يوميًا