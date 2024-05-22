شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتغلب على تأخر النطق عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر الكلام أو النطق عند الأطفال مشكلة تختلط فيها الأعراض والعلامات لدى الكثير من الأمهات، وفقا لتقرير نشر في موقع صني دايز المعني بالصحة العامة فإن تأخر الكلام أو النطق عند بعض الأطفال وفقا للأكاديمية الأمريكية يكون له الكثير من الأسباب والعلامات وتختلف مراحله العمرية، من أبرز العوامل أو الأسباب هو اضطرابات حادة تصيب الطفل في اللغة، فضلا عن تأخر بعض الأطفال في التوازن والنمو العقلي، كذلك بعض العوامل الاجتماعية أو العقلية والنفسية قد تؤثر على هذه المشكلة، فكل حالة تختلف فيها الأسباب والعوامل وغيرها من الأسباب الكثير.

وعادة ما يكون الطفل الذي يعاني من التأخر في الكلام أن يكون قد امتنع عن الكلام حتى سن الثلاث سنوات، أو أن تكون كلماته قليلة للغاية ولا تذكر بعد هذا السن تختلف العوامل بين العوامل الاجتماعية، وعوامل التنشئة والمهارات التي تختلف من طفل لآخر.

عن مشكلة تأخر الكلام لدى بعض الأطفال قال الدكتور إسلام محمد اخصائي الاطفال بقصر العينى، أنه لابد من عرض الطفل الذي تشك فى تأخره في الكلام على الطبيب، خاصة إذا تخطى عمر الثلاث سنوات، للفحص ومعرفة السبب وما إذا كان تأخرا في الكلام أم لا بالفحص الشديد

وعلى الأم أن تساعده ببعض النصائح والمهارات البسيطة والمهارية التي تعزز من ذاكرته السمعية، فضلا عن أنها تقوي من قدرته على الحديث والكلام، وكذا التفاعل وتعزيز مهاراته التفاعليه مع الاخرين.

من بين هذه النصائح:

ـ التحدث المستمر مع طفلك الرضيع، وإجراء الأحاديث الكاملة معه وجذب انتباهه والنظر بعينيه مباشرة يساعده كثيرا على النطق.

ـ الاهتمام بإشراكه في هذا الحديث وتخييره بين أمور كثيرة، مثل هل تحب تناول الأرز أم المكرونة وهكذا.

ـ جذب انتباه الطفل .

ـ الاهتمام بفحص أذنيه وما إذا كان يسمع ويتفاعل مع الآخرين دون النطق.



ـ المختص هو وحده الذي يعي مشكلة تأخر الطفل وسببها في الكلام مما يعزز من سرعة حديث الطفل وتكلمه وحل المشكلة.



