شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يجب شرب الماء مباشرة بعد الأكل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الماء ضروري لصحتك، فهو لا يروي عطشك فحسب، بل يساعد أيضًا في هضم الطعام حتى يتمكن جسمك من امتصاص العناصر الغذائية، ومع ذلك، وفقا للخبراء، لا تشرب الماء مباشرة بعد الانتهاء من وجبات الطعام، لأنه يمكن أن يعيق عملية الهضم، ويؤدي إلى العديد من مشاكل المعدة، بحسب موقع "تايمز ناو".

إن شرب الماء ليس مهمًا فقط للترطيب، ولكن أيضًا للعمل الأمثل لجميع أعضائك في فصل الصيف، يصبح الماء ضرورة قصوى حيث يفقد الجسم معظم سوائله بسبب التعرق الزائد وهكذا، فإن شرب الماء خلال اليوم يروي عطش الجسم أيضًا.



إن شرب الماء بعد الطعام أمر مثير للجدل، حيث يعتقد الكثيرون أنه يخفف من العصارة الهضمية أو يتداخل مع عملية الهضم ومع ذلك، وفقًا للخبراء، فإن شرب الماء بعد الوجبة يساعد الجسم على هضم الطعام ومعالجته ولكن هل يجب أن يكون ذلك مباشرة بعد الأكل؟ الخبراء يقولون لا.



وأكد الخبراء أن شرب الماء بعد الأكل يعرقل عملية الهضم، عن طريق تخفيف العصارة المعدية والإنزيمات الهاضمة وهذا يجعل من الصعب على الجسم هضم الطعام بشكل فعال ويعتقد أيضًا أن هذا يسرع عملية الهضم حيث يدخل الطعام الآن إلى الأمعاء الغليظة بشكل أسرع مما ينبغي وقد يؤثر هذا على الامتصاص الطبيعي للعناصر الغذائية".

لماذا يؤثر الماء مباشرة بعد الوجبات على عملية الهضم؟

الماء يؤثر على حالة الطعام في معدتك بشكل مباشر نظرًا لأنه مبرد، فإن تناوله بانتظام بعد الوجبات مباشرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

عندما تشرب الماء بعد الوجبة، فإنك تغير الوقت الطبيعي الذي يستغرقه هضم الطعام وهذا قد يتسبب في شعورك بالجوع بشكل أسرع من المتوقع مما قد يؤدي بدوره إلى الإفراط في تناول الطعام ومشاكل الانتفاخ.



وبصرف النظر عن ذلك، قد تعاني أيضًا من الحموضة وحرقة المعدة لأن الماء الزائد في نظامك يخفف الإنزيمات الهاضمة.

من الآثار الجانبية الأخرى لشرب الماء مباشرة بعد الأكل أنه بما أن العصارة المعدية والإنزيمات الهاضمة مخففة بالماء الزائد، فإن ذلك يؤدي إلى تقليل إفراز الإنزيمات الهاضمة مما قد يسبب الحموضة أو حرقة المعدة.

يمكن أن يسبب ارتفاع الأنسولين



إن الشرب مباشرة بعد تناول الطعام يمكن أن يترك لك الكثير من الطعام غير المهضوم، والذي يتحول إلى دهون ويتم تخزينه في جسمك، هذه العملية قد تؤدي إلى ارتفاع الأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

ما هو الوقت الصحيح لشرب الماء؟

ويعتقد الخبراء أن الوقت الصحيح لتناول الماء هو نصف ساعة قبل أو بعد وجبات الطعام عندما يستقر الطعام في معدتك.

تأكد أيضًا من عدم ابتلاع الطعام، ولكن ارتشف الحد الأدنى من الماء لجعل الطعام طريًا بحيث ينقسم إلى حبيبات أصغر يسهل هضمها.

تجنب دائمًا شرب الماء البارد، لأنه يؤثر على عملية الهضم ويؤدي إلى تجمع السموم في الجسم.

وبحسب الأطباء فإن الماء البارد يؤدي أيضًا إلى حالات خطيرة مثل فتق الحجاب الحاجز أو الارتجاع الحمضي. وبالمثل، تجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء تناول الطعام.