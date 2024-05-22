شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى التغذية السليمة لطفلك منذ لحظة الولادة وفوائد لبن السرسوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن التغذية السليمة للأطفال تبنى على صحة الأم خلال فترة الحمل والرضاعة.

وأوضح أنه يجب الاهتمام بصحة الأم خلال فترة الحمل بتناول الفيتامينات وحمض الفوليك، حيث وجدت الأبحاث أن عدم تناول الأم لحمض الفوليك يسبب عيوب خلقية في الجهاز العصبي للجنين.

وشدد على ضرورة تناول الأم الحامل ٣ وجبات رئيسية فى اليوم غنية بالفيتامينات والكربوهيدرات والبروتين والدهون، مضيفا أنه يجب متابعة نمو الطفل والمشيمة والماء حول الطفل والحبل السري ، علاوة على علاج الانيميا وكسل الغدة الدرقية عند الأم الحامل وتدخل طبي سريع لعلاج اي مرض.

وأكد أنه بمجرد ولادة الطفل يجب أن يلتصق جلد الطفل بجلد الأم للرضاعة الطبيعية skin to skin، وهو ما يحفز إفراز لبن للأم.

وأوضح أخصائى طب الأطفال أن الرضاعة الطبيعية هى أفضل تغذية للطفل الرضيع خاصة خلال أول ٦ أشهر من حياته، مضيفا أن لبن الرضاعة الطبيعية يكون مناسب لدرجة حرارة الطفل، ومعقم وبدون تلوث ملئ بالفيتامينات والمعادن والمضادات الحيوية الطبيعية ويفيد جهاز المناعة ويساعد على زيادة وزن الطفل بطريقة طبيعية و ارتباط الطفل نفسيا بالأم.

وأضاف قائلا أن لبن السرسوب هو لبن أصفر ثقيل كميته قليلة لكنه كافي جدا للطفل، مشيرا على ضرورة حرص الأم على تناول المكملات الغذائية والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين د خلال فترة الرضاعة الطبيعية.