شكرا لقرائتكم خبر عن النوم فى غرفة بها تكييف خطر على صحتك.. إزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكييف الهواء من أكثر الأجهزة التي يعتمد عليها الجميع هذه الأوقات خاصة في ظل الموجة الحارة التي نعيشها حالياً، ورغم أن تكييف الهواء يوفر الراحة من الحرارة الشديدة، إلا أن النوم فى غرفة بها تكييف يسبب مخاطر صحية محتملة نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع " manifattura".

5 نصائح للوقاية من الأمراض اذا كنت تنام في غرفة بها تكييف

تكييف الهواء يمكن أن تحقق أقصى استفادة منه لتساعد نفسك على النوم جيدًا دون المساس بصحتك فيما يلي نصائح عملية للاستخدام السليم لتكييف الهواء:

-لا توجه تيار الهواء عليك مباشرة، بل إلى الأعلى دائمًا

-لكي لا تستيقظ من النوم، من الأفضل تشغيل مكيف الهواء في غرفتك قبل الذهاب إلى السرير، ثم إيقاف تشغيله مرة أخرى أثناء الليل



-تذكر أن تقوم بتنظيف مرشحات التكييف بشكل متكرر حتى لا تنشر الكائنات الحية الدقيقة الخطيرة في الهواء

-استخدم المؤقت لضبط إيقاف تشغيل المكيف تلقائيًا بمجرد أن تنام، سوف يبرد جسمك بشكل طبيعي بضع درجات وستكون قادرًا على النوم دون مشاكل.

درجة حرارة الجسم

يمكن أن تنخفض درجة حرارة جسمك ما بين درجة ودرجتين أثناء النوم، لذلك قد تشعر براحة أكبر عند ترك تكييف الهواء على مستوى منخفض، بدلاً من تشغيله بالكامل قبل النوم، إن ترك مكيف الهواء الخاص بك على وضع منخفض سوف يجنبك أيضًا الإصابة بالبرد.



يمكن أن يؤدي ترك مكيف الهواء طوال الليل إلى تجفيف غرفتك، مما يجعل أنفك يشعر بالاختناق وجفاف بشرتك. إذا حدث هذا، فقد ترغب في تبريد غرفتك قبل الذهاب إلى السرير ثم إيقاف تشغيل مكيف الهواء وبدلاً من ذلك، قد ترغب في تجربة استخدام مروحة للتبريد بالإضافة إلى تقنيات أخرى، بما في ذلك إبقاء ستائرك مغلقة وفتح النوافذ.



وبحسب التقرير فإن النوم في غرفة مع تشغيل المكيف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لديهم حساسية للهواء البارد أو الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو الحساسية.



وللتخفيف من مشاكل الجهاز التنفسي، فكر في ضبط درجة حرارة مكيف الهواء على مستوى معتدل، واستخدام جهاز ترطيب لإضافة الرطوبة إلى الهواء، وتنظيف مرشحات الهواء أو استبدالها بانتظام لتقليل مسببات الحساسية والملوثات.