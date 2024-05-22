شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يحذر.. تناول المياه المثلجة فى الموجة الحارة يسبب أضرار بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثر تناول المياة الباردة جدا والمثلجة في الأيام الصيفية الحارة، ولكن هذه العاده ليست سليمة ولا صحية على الإطلاق، بهذه الكلمات حذر تقرير نشر في موقع ستار هيلث المعني بالصحة العامة، من هذه العادة التي يتخذها البعض خلال فترات الصيف والموجات الحارة التي نمر بها هذه الأيام.

تابع التقرير موضحا أنه من الأفضل تناول المياه معتدلة بدرجة الحرارة لا باردة ولا فاترة خاصه خلال أيام الصيف والحرارة لأن الماء شديد البرودة مع طقس شديد الحرارة، قد يؤدي الى مشكلات في معدل ضربات القلب مما يخفضها، كما أنه يعزز من زيادة سمك المخاط في الأنف مما يحدث الكثير من المشكلات في الأنف والحلق والفم والجهاز التنفسي بشكل عام

فيما أكد الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنه قصر العينى من شرب المياه المثلجة أو شديدة البرودة بشكل مباشر وبكميات كبيرة خلال فصل الصيف، وذلك لأنها تعمل على إحداث بعض الأضرار نتيجة اختلاف ما يدخل الى المعدة عن درجه حراره الجو بشكل عام، بين هذه الأضرار:

قد تسبب آلام بالرأس مفاجئة نتيجة شرب كميات كبيرة منها

العرض الأشهر الذي تسبب هذه المياه المثلجة هواحتقان والتهابات الحلق المعروفة

المياه المثلجة أو شديدة البرودة تؤثر بشكل كبير على حركية المعدة وتجعلها غير قادرة على الهضم والتمثيل الغذائي بشكل مثالي

وبما أن المياه المثلجة أو الباردة تؤثر على حركية المعدة وفعاليتها فقد تؤدي إلى صعوبات في التبرز أيضا

تسبب آلام في الأسنان وفي الرأس وفي الفك بشكل شديد