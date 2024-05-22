شكرا لقرائتكم خبر عن فى الموجة الحارة.. اعرف أبرز أعراض التشنج الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموجة الحارة المستمرة معنا تؤثر وبشكل كبير على وظائف الجسم كافة، تؤثر على فاعلية ونشاط الجسم وقدرته على التكيف معها وتحملها، ويختلف الأمر لا شك من شخص لآخر ومن طبيعة جسم لأخرى.

وفقا لتقرير نشر فى موقع بيتتر هيلث الطبى والمعنى بالأمراض والصحة، فإن هناك ما يسمى التشنج الحرارى، تلك الحالة التي تحدث نتيجه بذل الكثير من الجهد عند التعرض لأشعة الشمس الحارة أو خلال الموجة الحارة وارتفاع درجة الحرارة وممارسة الكثير من الأعمال الشاقة أو التى استنفذت الكثير من المجهود للجسم، التشنج الحراري هو حالة تحدث أيضا إذا كان الإنسان مصابا بحالهطة من الإجهاد الحرارى الحاد.

بعد التعرض لدرجات حرارة عالية للغاية، قد يحدث أن يتعرض الجسم لحالة من هذا التشنج والتي تكون علامتها التى تظهر على الجسم عبارة عن تشنج شديد في عضلات الجسم المختلفة،خاصة عن الأطراف قد يشعر البعض بآلام حادة وأوجاع في مفاصله وعضلاته، وعادة ما تظهر هذه الآلام في البطن والساق وكذلك الذراعين.

وتابع التقرير موضحا أن هذه التشنجات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وبذل الكثير من الجهد في تلك الأجواء، يستلزم للعلاج أن يكون المريض سريع التعامل معها من خلال سرعة التوجه إلى مكان بارد ليتمكن من الاستراحة وشم هواء بارد لا ساخن، كذلك عليهم بدء شرب الكثير من المياه وأيضا السوائل المعززة للترطيب في تلك اللحظة، فالترطيب هام في تلك الحالة لتقليل حدة التشنج العضلى والحراري الشديد.

تابع التقرير موضحا أنه لابد على هذا المريض من الإمتثال إلى الاستلقاء والاسترخاء والراحة بشكل مباشر، وعدم بذل أي نوع من المجهود لفترة من الوقت ثم معاودة العمل بعد أن يكون استعاد نفسه وتوقفت التشنجات، وإذا استمرت تلك الآلام الحادة والتشنجات الشديدة مع التعرق وغيرها لابد من العرض على المختص في أسرع وقت.