شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب كبار السن "الخرف الكاذب".. اعرف أعراضه والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن الاكتئاب من الأمراض النفسية الشائعة عند كبار السن، ويزيد بعد سن الـ50 ويسمى "الخرف الكاذب"، حيث إن المريض يعانى من أعراض تشبه الخرف لكن سببها الاكتئاب.



وأوضح أن أعراض الاكتئاب التى تظهر عند كبار السن تشمل: نسيان الأحداث القريبة والبعيدة، اضطرابات النوم، مزاجه حزين، وغير متفاعل اجتماعياً.وبحسب موقع "Country living" البريطانى هناك أسباب كثيرة للاكتئاب عند كبار السن منها الوحدة وتدهور الصحة البدنية والفقدان والضغوط المالية.

وللتخلص من أعراض الاكتئاب عند كبار السن يمكنك الخروج والتنزه معهم أو طهي الطعام مع كبار السن، فهذا يرفع روحهم المعنوية ويجعلهم يشعرون بالدعم النفسى.

وتواصل معهم دائماً وأخبرهم بأنك موجود دائماً، إذا احتاجوا إليك، يمكن أن يكون هذا ببساطة من خلال مكالمة هاتفية يومية أو أسبوعية، لأن التواصل مع الآخرين يشكل عنصراً حيوياً في الحفاظ على الصحة العقلية.

علامات الاكتئاب عند كبار السن

وقدم موقع bluemoon علامات الاكتئاب عند كبار السن بشكل تفصيلي وتشمل:

الحزن المستمر

إحدى العلامات المميزة للاكتئاب لدى كبار السن هي الشعور الدائم بالحزن أو اليأس. وهذا الحزن ليس عابرًا، بل يستمر لفترة طويلة، مما يؤثر على نوعية حياة الفرد بشكل عام.

قد يتردد كبار السن في التعبير عن مشاعرهم، لذلك يحتاج أفراد الأسرة إلى بدء محادثات معهم. يمكن أن تستفيد الصحة العاطفية لكبار السن بشكل كبير من الشعور بالاستماع والفهم.

فقدان الاهتمام بالأنشطة:

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى انخفاض الاهتمام بالأنشطة التي كنا نستمتع بها في السابق قد ينسحب كبار السن من الارتباطات الاجتماعية والهوايات وغيرها من الأنشطة التي اعتادوا عليها.

يعد تشجيع كبار السن على الاستمرار في الأنشطة التي يحبونها أمرًا ضروريًا. فهو لا يوفر المتعة فحسب، بل يعزز أيضًا التفاعل الاجتماعي، الذي يمكن أن يحارب العزلة والوحدة.

التغيرات في الشهية أو الوزن:

يمكن أن يؤثر الاكتئاب على عادات الأكل لدى كبار السن، مما يؤدي إما إلى فقدان الوزن بشكل كبير أو زيادة الوزن. يمكن أن تساهم هذه التغييرات في تدهور الصحة بشكل عام.

يمكن أن تلعب مراقبة العادات الغذائية لكبار السن والتأكد من حصولهم على وجبات مغذية دورًا حاسمًا في تعافيهم. إذا استمرت التغيرات في الشهية، فمن المستحسن طلب المشورة الطبية.

صعوبة النوم:

اضطرابات النوم، مثل الأرق أو كثرة النوم، شائعة لدى كبار السن المصابين بالاكتئاب. مشاكل النوم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاعر التعب وتفاقم الحالة.

إن إنشاء روتين نوم منتظم وخلق بيئة نوم مريحة يمكن أن يساعد كبار السن على تحسين أنماط نومهم تعد معالجة مشكلات النوم عنصرًا حيويًا في إدارة الاكتئاب.

الأعراض الجسدية:

يمكن أن يظهر الاكتئاب جسديًا، حيث يعاني كبار السن من آلام وإرهاق غير مبررة.