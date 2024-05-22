شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تخس.. نظام غذائى هيساعدك على ترطيب جسمك وإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من الوزن الزائد حلم الجميع، وخاصة خلال فصل الصيف، ولكن الأمر صعب، والسبب يرجع إلي الرغبة في تناول العصائر والمشروبات الغازية الباردة، اعتقادا أنها ترطب علي الشخص خلال ارتفاع حرارة الطقس.

فإذا كنت ترغب في الحصول علي وزن صحي يقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، حمية غذائية رائعة تساعدك في الحصول علي وزن مثالي مع تجنب نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، وهي:

- وجبة الإفطار

فور الاستيقاظ من النوم عليك تناول كوب من الماء علي الريق + بعد مرور ربع ساعة يمكنك تناول بيضة مسلوقة أو قطعة جبن قريش أو 4 معالق فول مع نصف رغيف خبز بلدي وكوب شاي بالحليب أو القهوة + خيار وطماطم وخس.

- وجبة إضافية

بعد مرور ساعتين يمكنك تناول كوب من الزبادي أو 3 ثمرات من الفواكه أو كوب عصير طازج خالي السكر.

- وجبة الغذاء

ربع فرخة أو قطعتين من اللحم مسلوقة أو مشوية أو سمكة مشوية متوسطة الحجم + 4 معالق من الأرز + طبق خضار + طبق سلطة خضراء.

- وجبة إضافية

كوب عصير فواكه طازج خالي السكر .

- وجبة العشاء

3 ثمرات من الفواكه + كوب من الزبادي، أو قطعة جبن قريش مضاف إليه الخيار والفلفل الرومي والطماطم.

وقدم بعض الإرشادات خلال هذه الحمية، ومنها:

- في حالة الشعور بالجوع يمكنك تناول الفواكه أو تناول سلطة خضراء.

- الإكثار من تناول الماء بكثر الا يقل عن 2 لتر يوميا.

- المشي يوميا نصف ساعة على الأقل.