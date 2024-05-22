شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تناول وصفات الأعشاب المجهولة لفقدان الوزن.. معرضة للتأكسد والفطريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الكثير من الأشخاص على المنتجات الطبيعية مثل: المكملات العشبية لفقدان الوزن أو الوصفات البلدى كما يطلق عليها البعض والتي تباع عند العطار، لكن هذه الوصفات يكون لها مخاطر صحية نتعرف عليها فى هذا التقرير.

كشفت الدكتورة شيرى أنسى نجيب استشاري التغذية العلاجية كلية الطب جامعة عين شمس، أن معظم المكملات العشبية تحتوى على بيانات محدودة أو معدومة لدعم فعالية فقدان الوزن وعدم ضمان سلامته على المدى الطويل، فقد تكون المنتجات العشبية لديها القدرة على إحداث تفاعلات الضارة بين المكملات الغذائية وبعض الأدوية الموصوفة، وعلى عكس الأدوية، لا تهدف المكملات الغذائية إلى علاج الأمراض أو تشخيصها أو الوقاية منها أو علاجها.

وعن تركيبة الأعشاب التي تباع عن العطار أوضحت استشاري التغذية في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن الأعشاب التي تباع عند العطار قد تكون غير معقمة، حيث إن وضعها داخل الأكياس المعرضة الهواء تكون معرضة أيضا بصورة كبيرة لحدوث التأكسد، كما تكون معرضة للتعفن وتكون الفطريات عليها، وعند تناولها بجرعات خاطئة قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمى أشهرها الإسهال.

وأوضح الطبيبة أن هذه التركيبات تسبب فقدان الجسم للصوديوم والبوتاسيوم وليس المياه فقط ، كما أن كثرة تناولها قد يسبب جفاف بالجسم، وعن بدائلها الطبيعية أوضحت الطبيبة أنه يمكن تناول مدرات بول طبيعية أهمها الكرفس الذى يمكن وضعه على الشوربة يسبب فقدان الماء الزائد ولكن يمد الجسم بفيتامينات طبيعية دون فقدان العناصر الغذائية الهامة من الجسم.

وعن الأعشاب الأمنة الى يمكن تناولها الزنجبيل والقرفة المرمية ولكن يفضل شراء النوع المغلف من الصيدلية لتجنب تعرضها للتأكسد.

