شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تجنبها في موجة الحر للحفاظ على رطوبة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع موجة الحر الشديدة التي نعيشها هذا الأسبوع قد تجد نفسك غير راغب في تناول الطعام وتحتاج فقط إلى البقاء في مكان مع درجة تهوية مناسبة مع شرب العصائر المثلجة اللذيذة.وعلى الجانب الآخر هناك بالطبع بعض الأطعمة والمشروبات الممنوعة في موجة الحر والتي تؤثر على الجسم حسب موقعى هيلث سايد وهيلث شوت.

الأطعمة المالحة

الأطعمة عالية الصوديوم ليست جيدة لجسمك على الإطلاق، يمكن أن تشعرك بالجفاف عند تناول كمية كبيرة منها، سوف يستخرج الجسم الماء من خلاياك خلال هذا الوقت.

الأطعمة الغنية بالبروتين

في حين أن الأطعمة الغنية بالبروتين هي طريقة رائعة لإنقاص الوزن، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا لها، اتباع نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يؤدي أيضا إلى الجفاف، عندما تأكل الكثير من البروتين، يستخدم جسمك السوائل والماء لطرد النيتروجين الزائد، لذا تأكد من الحفاظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا عالي البروتين.

السكريات

ليس الملح فقط هو الذي يمكن أن يجفف الجسم، بل يمكن أن يكون للسكر نفس التأثير، تعد المشروبات الغازية السكرية أسوأ المشروبات بسبب محتواها العالي من السكر.

الشاي والقهوة

إذا كنت ترغب في الحفاظ على برودة جسمك وترطيبه في حرارة الصيف الحارقة، فتجنب أو قلل من استهلاك المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة، وذلك لأنها تميل إلى زيادة درجة حرارة الجسم بشكل عام، وإزعاج الجهاز الهضمي كما أنها مدرة للبول.

الأطمة الغنية بالتوابل

يُقترح دائمًا تجنب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل في فصل الصيف، وإلا فقد يؤثر ذلك على صحتك، حيث تحتوي الأطعمة الحارة في الغالب على مادة الكابسيسين، والتي تؤثر سلبًا على حرارة الجسم، والتي بدورها تؤدي إلى التعرق الزائد وجفاف الجلد.

الأطعمة المقلية والوجبات السريعة

سواء كانت السمبوسة المفضلة لديك، أو البرجر، أو البطاطس المقلية، أو الأطعمة السريعة، وما إلى ذلك، كل هذه الأطعمة يمكن أن تسبب الجفاف ، بالإضافة إلى صعوبة هضمها بشكل خاص في الحر.

