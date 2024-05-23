شكرا لقرائتكم خبر عن بسكويت وشيبس وبرجر.. اعرف الفرق بين الأطعمة فائقة المعالجة والمصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن تناول الكثير من رقائق البطاطس والبسكويت قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل في الذاكرة والسكتة الدماغية.ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، أظهرت دراسة جديدة أن تناول الكثير من رقائق البطاطس والبسكويت والمشروبات الغازية قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل في الذاكرة والسكتة الدماغية، و الوفاة المبكرة

اكتشف الخبراء أنه قد تكون هناك صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة واحتمالية التدهور المعرفي والحالات الطبية التي تهدد الحياة.عادة ما تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكر والدهون والملح، وقليلة البروتين والألياف.وتشمل أيضًا الآيس كريم والبرجر والكاتشب والمايونيز والخبز المعبأ والحبوب المنكهة.

يقوم نظام نوفا، الذي طوره علماء في البرازيل منذ أكثر من عقد من الزمن، بتقسيم الطعام إلى أربع مجموعات بناءً على كمية المعالجة التي مر بها. وتشمل الأطعمة غير المصنعة الفواكه والخضراوات والمكسرات والبيض واللحوم. تشمل مكونات الطهي المصنعة - والتي عادة لا يتم تناولها بمفردها - الزيوت والزبدة والسكر والملح.

ووفقا لمؤسسة التغذية البريطانية (BNF). إن صلصات المكرونة المبنية على الطماطم وحبوب الإفطار الكاملة وزبادي الفاكهة هي أيضًا "أطعمة مصنعة صحية أكثر".ويقول خبراء الغذاء إن بعض أنواع الاطعمة المصنعة يمكن أن تكون "جزءًا من نظام غذائي صحي". مثل الفاصوليا المطبوخة، وأصابع السمك، والخبز الكامل، جميعها من الأطعمة الصحية.

من ناحية أخرى، تشمل الأطعمة غير المصنعة – أو المعالجة بشكل طفيف – اللحوم مثل قطع بسيطة من لحم البقر والدجاج والفواكه والخضراوات.

وقام فريق من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بتحليل 30239 شخصًا تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر وتمت متابعتهم لمدة 11 عامًا في المتوسط.وقام المشاركون بملء استبيانات حول ما يأكلونه ويشربونه، مما سمح للباحثين بتحديد كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي يتناولها كل شخص في المتوسط ​​يوميًا.

ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟

الأطعمة فائقة المعالجة غنية بالدهون المضافة والسكر والملح، وقليلة البروتين والألياف وتحتوي على ملونات صناعية ومحليات ومواد حافظة.

يغطي هذا المصطلح الأطعمة التي تحتوي على مكونات لا يضيفها الشخص عند الطهي في المنزل — مثل المواد الكيميائية والملونات والمواد الحافظة.

وهي تختلف عن الأطعمة المصنعة، والتي تتم معالجتها لجعلها تدوم لفترة أطول أو لتعزيز مذاقها، مثل اللحوم المعالجة والجبن والخبز الطازج.

الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الحبوب والبسكويت والمشروبات الغازية، هي تركيبات مصنوعة في معظمها أو كليًا من مواد مشتقة من الأطعمة والمواد المضافة.

أنها تحتوي على القليل أو لا تحتوي على الأطعمة غير المصنعة أو ذات الحد الأدنى من المعالجة، مثل الفواكه والخضروات والبذور والبيض.

عادة ما تكون الأطعمة مليئة بالسكريات والزيوت والدهون والملح، بالإضافة إلى المواد المضافة مثل المواد الحافظة ومضادات الأكسدة والمثبتات.غالبًا ما يتم تقديم الأطعمة فائقة المعالجة على أنها جاهزة للاستهلاك وذات مذاق جيد ورخيصة الثمن.

ثم تم حساب هذه النسبة إلى أربع مجموعات، تتراوح من الأطعمة الأقل معالجة إلى الأطعمة الأكثر معالجة.

ونهاية الدراسة، تم تشخيص إصابة 768 شخصًا بضعف إدراكي، وإصابة 1108 أشخاص بسكتة دماغية.

وكشف التحليل أن زيادة بنسبة 10% في كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي يتم تناولها، ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 16%.

ومع ذلك، ارتبط تناول المزيد من الأطعمة غير المصنعة بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 12%، وفي الوقت نفسه، ارتبط تناول كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 8%.

وارتبط تناول كميات أكبر من الأطعمة الأقل معالجة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ويليام كيمبرلي: "في حين أن اتباع نظام غذائي صحي مهم في الحفاظ على صحة الدماغ بين كبار السن، فإن الخيارات الغذائية الأكثر أهمية لعقلك لا تزال غير واضحة"، لقد وجدنا أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والضعف الإدراكي.

"تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن درجة معالجة الطعام تلعب دورا هاما في صحة الدماغ بشكل عام، "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج ولفهم أفضل للمكونات الغذائية أو المعالجة التي تساهم بشكل أكبر في هذه التأثيرات، وقد نشرت النتائج في مجلة علم الأعصاب.

وأشارت دراسة منفصلة، ​​نشرت في وقت سابق من هذا العام، إلى أن اللحوم شديدة المعالجة مثل قطع الدجاج يمكن أن تزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 13%.

وجد الباحثون في جامعة هارفارد، الذين تابعوا النظام الغذائي لأكثر من 114 ألف ممرض في منتصف العمر ومهنيي الصحة في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة عقود، وجود صلة بين استهلاك الأطعمة المصنعة وخطر الوفاة المبكرة.

ويبدو أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم المصنعة الجاهزة ومنتجات الأسماك هي الأكثر ضررا، حيث تزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 13%.