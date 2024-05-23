شكرا لقرائتكم خبر عن مدمنو القهوة أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، ويعتقد البعض أنها تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أن الكافيين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم على المدى القصير، ولذلك، بحسب الخبراء، يجب ألا تشرب أكثر من 250 ملج في اليوم، في هذا التقرير نتعرف على ادمان القهوة هل يجعلك أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت، بحسب موقع "تايمز ناو".

يتداخل الكثير من الكافيين مع مستويات ضغط الدم عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتحفيز الغدد الكظرية على إطلاق الأدرينالين، ووفقا للخبراء، فإن القهوة المليئة بالكافيين تحفز الجهاز العصبي، مما يزيد من اليقظة.

تعتبر تأثيرات القهوة على الدورة الدموية أكثر تعقيدًا ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل جسدية مختلفة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

لماذا تزيد القهوة مستويات ضغط الدم؟

يقول الخبراء إن الكافيين يتداخل مع مستويات ضغط الدم عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتحفيز الغدد الكظرية على إطلاق الأدرينالين، تستمر تأثيرات الكافيين على ضغط الدم لمدة تصل إلى أربع ساعات وتزيد من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بما يصل إلى 15 نقطة خلال 30 دقيقة .

وقال العديد من الباحثين أن استجابة ضغط الدم للكافيين تختلف من شخص لآخر. يعتقد البعض أيضًا أن الكافيين يمكن أن يمنع الهرمون الذي يساعد على توسيع الشرايين، يعتقد البعض الآخر أن الكافيين يتسبب في إفراز الغدد الكظرية لمزيد من الأدرينالين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

الحد اليومي الموصى به لتناول الكافيين عادة لا يزيد عن 250 ملج، تجاوز هذه الكمية، خاصة مع مشروبات الطاقة التي تحتوي على مستويات عالية من الكافيين، يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وخفقان القلب، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان الأذيني، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يؤدي إلى التهاب المعدة والأرق.

ما هو أفضل وقت لتناول القهوة؟

يجب عدم تناول القهوة بعد الساعة الثالثة بعد الظهر لتجنب مشاكل المعدة وينصح بتجنب القهوة وغيرها من المنتجات التي تحتوي على الكافيين على معدة فارغة وبعد الساعة 3 بعد الظهر، لأنها يمكن أن تسبب التهاب المعدة والأرق على التوالي. تناول 2-3 أكواب من القهوة يوميًا يعتبر آمنًا بشكل عام.

هل يجب أن تتناول أي كمية من القهوة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟

هناك علاقة معقدة بين القهوة وصحة قلبك وفقًا لـ Harvard Health، يمكن للقهوة أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم، تعمل القهوة على توسيع الشعب الهوائية، مما يوفر فوائد خفيفة لبعض مرضى الربو أيضًا.

ومع ذلك، يقول الأطباء إذا كنت لا تشرب القهوة بانتظام بالفعل، فقد ترغب في الانتظار حتى يصبح ضغط الدم تحت السيطرة قبل إضافة هذا المشروب إلى روتينك، لأنه قد يزيد من ضغط الدم على المدى القصير.

ضع في اعتبارك أن تناول أو شرب الكثير من أي شيء يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية سلبية، والقهوة ليست استثناءً. ومع ذلك، من المهم دائمًا الحفاظ على التوازن في نمط حياتك وعاداتك الغذائية.

إن الاعتدال في تناول الكافيين واعتماد تعديلات نمط الحياة، مثل الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الإجهاد، أمر ضروري لإدارة مستويات ضغط الدم بشكل فعال".

تتضمن بعض الطرق التي يمكنك من خلالها العناية بمستويات ضغط الدم لديك ما يلي: