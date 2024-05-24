شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر في الصيف.. نصائح لتنظيم نسبته والحماية من المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ارتفاع حرارة الطقس، قد يتأثر بشكل سلبي مريض السكر، ويعرضك للكثير من المشاكل والأضرار وخاصة عند تناول المشروبات الباردة عالية السعرات الحرارية.



وحول ذلك، أوضح الدكتور رائف ميخائيل استشاري السكر والغدد الصماء، في كلية طب عين شمس، أنه خلال ارتفاع درجات الحرارة يجب علي مريض السكر البقاء رطبا، لأن ارتفاع حرارة الطقس يؤثر على مستويات السكر في الدم وتزيد من خطر الجفاف.



وقدم استشاري الغدد والسكر، بعض النصائح المهمة والمفيدة لمريض السكر خلال موجات الحر وارتفاع الحرارة، ومنها:

-حافظ على رطوبة جسمك

شرب الكثير من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا ومنع الجفاف، وابتعد عن المشروبات عالية السكريات كالعصائر المعلبة والمياة الغازية، وتناول المشروبات الخالية من السكر .

-مراقبة مستويات السكر في الدم

ارتفاع حرارة الطقس قد تؤثر سلبا علي استجابة جسمك للأنسولين، ولذا افحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر أثناء الطقس الحار، خاصة إذا كنت تقضي وقتًا في الخارج أو تمارس نشاطًا بدنيًا.

-ضع خطة لنظامك الغذائي

يمكن أن تؤثر الحرارة على شهيتك وعملية الهضم، لذا خطط لوجباتك واختر وجبات خفيفة وباردة غنية بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون، و تجنب الأطعمة عالية الدهون التي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم ، وعليك تناول وجبات أصغر وأكثر تواترا على مدار اليوم للمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

-اجلس أو امشي في الظل

عند قضاء الوقت في الخارج، ابحث عن الظل كلما أمكن لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والتعرض لأشعة الشمس، و استخدم المظلات أو القبعات لخلق الظل وحماية نفسك من أشعة الشمس، وقلل من الأنشطة الخارجية خلال الأجزاء الأكثر حرارة من اليوم، عادةً بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، عندما تكون شدة الشمس في أقوى حالاتها.

