شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي الخالي من اللاكتوز.. تعرف على فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الخالي من اللاكتوز له إيجابياته، وفي حين يوصى به في الغالب للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، يطرح التساؤل: هل يمكن للآخرين اتباعه؟ وهو ما يوضحه هذا التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

نظرًا لأن الناس يمنحون الأولوية لاتباع نظام غذائي صحي، فإن التعديل الشائع الذي يقومون به هو التحول إلى الخيارات الخالية من اللاكتوز، حيث يتحلل اللاكتوز وهو السكر الموجود في الحليب، إلى جلوكوز وجلاكتوز، وعند تخميره ينتج حمض اللاكتيك، المعروف أيضًا باسم سكر الحليب، وفي حين تلعب منتجات الألبان دورًا مهمًا في النظام الغذائي المتوازن، فإن تقليلها أو التخلص منها لأسباب صحية أو خارج نطاق الاختيار يتطلب مكملات دقيقة مع الأطعمة البديلة لمنع نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية.

الفوائد الصحية لنظام غذائي خالي من اللاكتوز - يحسن عملية الهضم

إن الفائدة الأكثر إلحاحا وملحوظة للنظام الغذائي الخالي من اللاكتوز هي تحسين صحة الجهاز الهضمي لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

وتعد أعراض مثل الانتفاخ والإسهال والغازات وتشنجات المعدة شائعة بعد تناول منتجات الألبان، خاصة عند الأفراد الذين لا يتحملون اللاكتوز.

- يعزز امتصاص العناصر الغذائية

عندما يعاني شخص ما من عدم تحمل اللاكتوز، فإن إطعام جسمك بنظام غذائي يحتوي على اللاكتوز يمكن أن يعطل عملية الهضم. من ناحية أخرى، فإن تجنب اللاكتوز يمكن أن يعزز أداء الجهاز الهضمي، مما يحسن امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن من الأطعمة الأخرى. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين التغذية والصحة بشكل عام.

- إدارة أفضل للوزن

بالنسبة للعديد من الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، يمكن أن يؤدي استهلاك منتجات الألبان إلى الانتفاخ واحتباس الماء، مما قد يؤثر على جهود إدارة الوزن. "من خلال التخلص من اللاكتوز، قد تجد أنه من الأسهل الحفاظ على وزن صحي وتجنب الانزعاج الناتج عن الانتفاخ. بالإضافة إلى ذلك، يلجأ العديد من أخصائيي الحميات الخالية من اللاكتوز إلى البدائل النباتية مثل حليب اللوز أو الصويا أو الشوفان، والذي يمكن أن يكون أقل في السعرات الحرارية والدهون مقارنة بمنتجات الألبان كاملة الدسم. يمكن أن يساهم ذلك في تقليل السعرات الحرارية ودعم فقدان الوزن.

- يدير الغدة الدرقية

تشكل منتجات الألبان عمومًا مخاطًا في الجسم. ليس هذا فحسب، بل قد يؤدي البروتين الموجود في منتجات الألبان إلى زيادة الالتهاب في أجزاء أساسية من الجسم، مثل الغدة الدرقية والجهاز الهضمي، لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. يمكن أن يؤدي قطع منتجات الألبان من نظامك الغذائي إلى تعزيز مستويات الطاقة لديك، والتي يمكن أن ترتبط بصحة الغدة الدرقية.

- يحسن صحة القلب

تحتوي العديد من منتجات الألبان، وخاصة كاملة الدسم، على مستويات عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما قد يؤثر سلبًا على صحة القلب، وفقًا لدراسة نشرتها المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية . لذا، فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من اللاكتوز يتضمن بدائل قليلة الدهون أو خالية من الألبان يمكن أن يساعد في تقليل تناول هذه الدهون غير الصحية. وهذا بدوره يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

