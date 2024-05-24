شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بدائل نباتية لزيت السمك.. منها الجوز وبذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا من عدم حصولهم على ما يكفى من أحماض أوميجا 3 الدهنية والتى تتوافر بكثرة فى زيت السمك، ولكن يمكنهم اختيار بدائل أوميجا 3 النباتية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 بدائل نباتية لزيت السمك للحصول على ما يكفى من أحمض أوميجا 3 الدهنية:

بذور الكتان

تعد بذور الكتان من بين المصادر الأكثر شهرة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهى أيضًا مصدرًا غنيًا بالألياف والبروتين والمعادن مثل المنجنيز.

زيت بذور الكتان

يمكن عصر بذور الكتان على البارد وتحويلها إلى زيت عالي الجودة، ويمكن استخدام زيت بذور الكتان فى تتبيلات السلطة، يمكنك أيضًا العثور على كبسولات زيت بذور الكتان، لكن لاحظ أنه اعتمادًا على التركيز، قد تتناول ما بين 2-8 كبسولات يوميًا للحصول على الجرعة الموصى بها.

الجوز

من بين جميع أنواع المكسرات، يحتوي الجوز أو عين الجمل على أعلى كمية من ALA، مما يجعلها واحدة من أعظم المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنه مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة.

بذور الشيا

بذور الشيا هى بذور صغيرة بيضاوية الشكل غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنها غنية بالبروتين.

الخضراوات الورقية

تحتوي بعض الخضراوات الورقية، مثل الكرنب واللفت والسبانخ، على أحماض أوميجا 3 الدهنية، على الرغم من أنها ليست بنفس القدر الموجود فى الأطعمة الأخرى، ويمكن أن يمد استهلاك الخضار الورقية الجسم بما يحتاجه من أحماض أوميجا 3 الدهنية.