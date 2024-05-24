شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من انسداد الأنف عند الاستيقاظ؟ اعرف الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض الناس من انسداد واحتقان الأنف عند الاستيقاظ فى الصباح، حتى بدون نزلة برد أو أنفلونزا، فهى مشكلة شائعة ولها أيضًا حلول للسيطرة عليها، خاصة إذا حددت السبب وراء ذلك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما الذى يسبب انسداد الأنف عند الاستيقاظ؟

انسداد الأنف، والذى يسمى أيضًا باحتقان الأنف، على الرغم من أنه غير ضار فى الغالب، إلا أنه يمكن أن يسبب الكثير من الانزعاج في الأنف وقد يؤدى إلى نزول السوائل من الأنف.

فيما يلى.. الأسباب الأكثر شيوعًا لاحتقان الأنف عند الاستيقاظ: الحساسية

يمكن أن يحدث احتقان الأنف بسبب ردود الفعل التحسسية تجاه عث الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة وغيرها من المواد المسببة للحساسية.

التهاب الجيوب الأنفية

يمكن أن يسبب التهاب الجيوب الأنفية ضغطًا وشعورًا عدم راحة فى الوجه بالإضافة إلى احتقان فى الأنف.

الهواء الجاف

يمكن أن تصبح الممرات الأنفية جافة ومتهيجة عند النوم فى بيئة جافة، مما قد يؤدى إلى الاحتقان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النوم فى أوضاع معينة، خاصة الاستلقاء على ظهرك، يمكن أن يؤدى إلى تراكم السوائل في الممرات الأنفية ويساهم فى الاحتقان.

كيف تعرف إذا كانت حساسية؟

هناك العديد من أنواع الحساسية التى قد تؤدى إلى انسداد الأنف، وتشمل هذه:

الحساسية الموسمية:

الناتجة عن حبوب اللقاح من الأشجار والأعشاب يمكن أن تؤدى إلى ردود فعل تحسسية.

الحساسية الدائمة:

هذه الحساسية موجودة على مدار العام ويمكن أن تسببها مسببات الحساسية مثل عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة والعفن.

التهاب الأنف التحسسى:

وهى الحساسية التى تسبب التهاب الممرات الأنفية، مما يؤدى إلى أعراض مثل العطس، واحتقان الأنف، وحكة، وعيون دامعة.

التهاب الملتحمة التحسسى:

بالإضافة إلى الأعراض التي تصيب الأنف، يمكن أن تؤثر الحساسية أيضًا على العينين، مما يسبب الاحمرار والحكة والدموع.

إذا كان انسداد أنفك ناجم عن الحساسية، فهناك بعض الأعراض الشائعة والمستمرة لذلك:

العطس

حكة في العيون

سيلان الأنف

هل يمكن أن يحدث انسداد الأنف بسبب حالة أساسية؟

يمكن أن تؤدي الحالات المزمنة أيضًا إلى احتقان الأنف أو انسدادها الأنف، مثل التهاب الأنف الحركى الوعائى وهو حالة مزمنة تتميز باحتقان وسيلان الأنف الذى لا يسببه الحساسية أو العدوى.

كيفية علاج انسداد الأنف؟

علاج انسداد الأنف يعتمد على السبب الكامن وراءه، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب لتحديد سبب حالتك.

ومع ذلك، فهناك علاجات يمكن أن تساعد فى تخفيف احتقان الأنف تشمل:

استنشاق البخار، يمكن أن يساعد في ترطيب الممرات الأنفية وتخفيف المخاط.

وضع كمادة دافئة على الأنف يمكن أن يساعد فى تهدئة الالتهاب وتقليل احتقان الأنف.

شرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد فى تخفيف المخاط، مما يقلل من احتقان الأنف.

إبقاء رأسك مرتفعًا أثناء النوم يمكن أن يساعد فى تقليل احتقان الأنف عن طريق منع تراكم المخاط فى الممرات الأنفية.

تجنب التعرض لدخان السجائر والروائح القوية والمهيجات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم احتقان الأنف.