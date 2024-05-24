شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تناول هذه الأطعمة مع الشاى.. أبرزها الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاى، هو مشروب محبوب فى جميع أنحاء العالم، وله العديد من النكهات والفوائد الصحية، وبالنسبة لبعض الأشخاص فإن الشاي هو المشروب المفضل لديهم ويبدأون يومهم به، وبينما يفضل البعض تناول الشاي بمفرده، يفض البعض الآخر تناوله بجانب بعض الأطعمة أو الإضافات الأخرى، ويوضح تقرير موقع "Healthline" أن هناك بعض الأطعمة يفضل عدم اقترانها مع الشاي.

فيما يلى.. 5 أطعمة يجب تجنبها تمامًا عند تناول الشاي:

منتجات الألبان

أحد أكثر الثنائيات شهرة هو الشاى مع اللبن، ولكن تشير الأبحاث إلى أن البروتينات الموجودة في الحليب يمكن أن ترتبط بمضادات الأكسدة الموجودة فى الشاي والمعروفة باسم "الكاتيكين"، مما يقلل من فوائده الصحية.

الأطعمة الحارة

يعتبر الجمع بين الشاي والأطعمة الحارة مزيجًا آخر يجب تجنبه، مثل تلك التى تحتوى على الفلفل الحار أو التوابل الشديدة، حيث يمكن أن تُغير من مذاق الشاى، كما يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة مشاكل فى الجهاز الهضمى عند دمجها مع مادة العفص الموجودة فى الشاي، مما قد يؤدى إلى عدم الراحة فى المعدة.

الفواكه الحمضية

غالبًا ما يتم إضافة شريحة من الليمون إلى أنواع معينة من الشاى، وكذلك يضاف البرتقال أو الجريب فروت، ولكن يمكن أن تتداخل الحموضة العالية لهذه الفاكهة مع مادة العفص الموجودة في الشاي، مما يؤدى إلى مرارة الطعم، علاوة على ذلك، يمكن للحمضيات أن تغير توازن درجة الحموضة فى المعدة، مما قد يسبب الشعور بعدم الراحة أو تفاقم ارتجاع الحمض عند دمجها مع الشاي.

الشوكولاتة

ليست الرفيق المثالي للشاى، خاصة الشوكولاتة الداكنة، حيث أن كلاهما يحتوى على الكافيين وهو ما يزيد من استهلاكه بما يضر بالصحة ويسبب مشاكل مثل العصبية أو اضطرابات النوم.

الأطعمة الغنية بالدهون

من الأفضل تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل الوجبات الخفيفة المقلية والصلصات الكريمية والمعجنات التى تحتوى على الزبدة، مع الشاي، حيث يمكن للأطعمة الدهنية أن تمنعك من الاستمتاع بنكهة الشاى.