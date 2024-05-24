شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الالتهاب الرئوي متعدد البؤر؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي هو عدوى في الرئتين ناجمة عن التهاب الأكياس الهوائية، أو الحويصلات الهوائية، والسعال والحمى والقشعريرة من أعراض امتلاء الحويصلات الهوائية بالسوائل أو القيح. وتتطور عدوى الرئة المعروفة باسم الالتهاب الرئوي متعدد البؤر في مواقع متعددة داخل إحدى الرئتين أو كلتيهما. وفقا لما نشره موقع thehealthsite

أسباب الالتهاب الرئوي متعدد البؤر



نفس الفيروسات والبكتيريا والفطريات التي تسبب أنواعًا أخرى من الالتهاب الرئوي يمكن أن تسبب أيضًا التهابًا رئويًا متعدد البؤر ، ويعد عددا قليلا من فيروسات البرد والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) من الأسباب المحتملة الإضافية للالتهاب الرئوي الفيروسي متعدد البؤر.

والبكتيريا مثل المكورات العقدية الرئوية أو الالتهاب الرئوي الليجيونيلا والفطريات مثل الالتهاب الرئوي المكورات الرئوية أو داء الكروانيات أو المكورات الخفية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهاب رئوي متعدد البؤر.

أعراض الالتهاب الرئوي متعدد البؤر

على الرغم من أن أعراض الالتهاب الرئوي متعدد البؤر تتشابه عادة مع أعراض أشكال الالتهاب الرئوي الأخرى، إلا أنها أكثر شدة بشكل عام. تشمل أعراض الالتهاب الرئوي ما يلي:

حمى قشعريرة مع السعال

الضائقة التنفسية

تشكيل البلغم

صعوبة في التنفس

علاج الالتهاب الرئوي متعدد البؤر

العلاجيشمل علاج الأعراض المعتدلة الراحة وتناول السوائل واتباع نظام غذائي صحي. سيتم إعطاء المضادات الحيوية للمريض إذا كان الالتهاب الرئوي بكتيريًا. لا يحتاج غالبية مرضى الالتهاب الرئوي الفيروسي إلى تناول المضادات الحيوية. ويمكن استخدام دواء مضاد للفيروسات كعلاج بدلا من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام الأدوية المضادة للفطريات لعلاج الالتهاب الرئوي الفطري لدى المريض. بشكل عام،وتختلف أوقات الشفاء من الالتهاب الرئوي من شخص لآخر. يمكن للأفراد الذين يعانون من مشاكل طبية كامنة أن يتعافوا بشكل جيد، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول. إن اجتياز المريض للمرحلة الحادة أمر بالغ الأهمية لعلاج الالتهاب الرئوي متعدد البؤر. عادةً ما يتعافى المرضى جيدًا بعد ذلك، وتتعافى الرئتان.