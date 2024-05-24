شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للفصام.. نصائح للتعامل مع الطفل المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم 24 مايو اليوم العالمى للتوعية بمرض الفصام، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أعراض إصابة الأطفال بهذا المرض، وطرق التعامل معه، وأكد الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في كلية طب القصر العيني، أن الفصام هو اضطراب عقلي مزمن، يعرض المصاب لاضطرابات في التفكير والعواطف والتصورات والسلوك.

وأوضح أن السبب في الإصابة بالفصام ترجع إلى عوامل وراثية وبيئية، كما أن العوامل الكيميائية العصبية للمخ لها دور كبير في هذا.

وعن أعراض إصابة الأطفال بالفصام، قدمها استشاري الطب النفسي، وهي:

- الهلوسة .

-الأوهام .

-التفكير غير المنظم.

-انخفاض التعبير العاطفي.

-عدم الرغبة في الجلوس مع المحاطين به.



وأكد على ضرورة التعامل مع الطفل المصاب بالفصام عن طريق استشارة طبيب نفسي مختص، فيمكن إدارة هذا الاضطراب بشكل أفضل من خلال التدخل والعلاج المبكر، وإنشاء بيئة داعمة، وتوفير بيئة منزلية آمنة ورعاية للطفل لجعله يشعر بالأمان والاستقرار، والتواصل .



وأوضح أنه يجب السماح للأطفال بالتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بحرية، مما يخلق مساحة للتعبير بحرية، وعادات نمط الحياة الصحية، وزيادة ممارسات نمط الحياة الصحي مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن والنوم الكافي، ويمكن أن يكون لإدارة الصحة البدنية تأثيرًا كبيرًا على كيفية علاج أعراض الفصام.

