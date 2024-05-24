شكرا لقرائتكم خبر عن من التكييف للخروج فى الحر.. نصائح للوقاية من النزلات الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، يجلس البعض في مكان مكيف الهواء، ثم الجلوس في الجو الحار، وهذا قد يزيد من فرص الإصابة بالنزلات الشعبية الحادة.



ووفقا لتصريح خاص من الدكتور طارق إبراهيم استشاري الصدر في كلية طب أسيوط، فإن الإصابة بالنزلة الشعبية تكون نتيجة لعدوى فيروسية تتسبب في حدوث تورم في ممرات الهواء في الرئة، وفي بعض الأحيان يكون نتيجة للتعرض لعدوى بكتيرية.



وأضاف، أن هناك العديد من الأعراض المرتبطة بالنزلة الشعبية، ومنها السعال، وألم الصدر، والتعب الشديد، بالإضافة إلى الشعور بالصداع، وألم بالجسم، والتهاب الحلق، وارتفاع حرارة الجسم، وضيق في التنفس.



وأشار إلي أن الإصابة بالنزلة الشعبية قد تستمر أعراضها لفترة أكثر من أسبوعين، ولذا يتوجب العلاج بشكل سريع عند ظهور الأعراض، ويعتمد علاجها علي أدوي مضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية ويتم تحديد النوع حسب نوع العدوى، والحصول علي الراحة التامة تجنبا لزيادة تفاقم الأعراض.

وقدم استشاري الصدر بعض النصائح التي تقلل من حدة أعراض النزلة الشعبية، ومنها:



-الحصول على الراحة.

-الاهتمام بشرب كمية وفيرة من السوائل.

-تناول عسل النحل فهو لديه القدرة علي تخفيف السعال.

-الحصول على التطعيم المضاد للإنفلونزا الموسمية، يساعد في تقليل فرص الإصابة.

-ضرورة الإقلاع عن التدخين.

