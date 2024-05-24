شكرا لقرائتكم خبر عن أشهرهم اضطراب الوهم.. 4 أنواع لمرض الفصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للفصام أنواع وأعراض مختلفة، لا يمكن أن تتشابه أعراض وعلامات مرض الفصام الذى يصيب البعض، فكل حالة قائمة بذاتها، وذلك لأن الكثيرين لا يعلمون أن مرض الفصام له الكثير من الأنواع والأنماط المختلفة، فهو اضطراب عقلى يؤثر بشكل كبير على سلامة الفكر والتفكير، وسلامة التعامل والقدرة على التفاعل والتعامل مع الغير وكذا الإدراك، هذا ما وضحه الدكتور أشرف سلامة استشارى النفسية قصر العينى.

تابع موضحا أن أغلب العلامات تدرج حلول الأفكار الوهمية التي يوهم الإنسان نفسه بها، ويحدث أن يعانى من أوهام وهلاوس وأفكار غامضة وتوهمية، وله الكثير من الأنواع، ويحدد النوع وفقا للتشخيص الطبيب المعالج والمتابع للحالة.

فيما أوضح تقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك المعنى بالصحة العامة والنفسية، ومن أهم أنواع الفصام :

اضطراب الوهم الذى يصيب مرضي الفصام، ويتوهمون اعراضا غريبة وأفكارا غير منطقية، كأن يشعر بأن شخصا ما يراقبه

اضطراب ذهانى أحد أنماط الفصام وأنواعه يله الكثير من الهلاوس والسلوكيات غير المبررة، والارتباك الشديد والاضطراب الحاد

اضكراب فصامى يؤثر بشكل كبير على المشاعر والعواطف وطبيعة فهم الآخرين وفهم نواياهم

اضطراب عاطفى فصامى تتوتر فيه علاقة المريض بزملائه على سبيل المثال، كما أنه يرتبط بالهوس والاكتئاب أيضا