شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة قلبك.. 7 أطعمة تطهر الشرايين من الترسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على صحة القلب أمرًا مهمًا لنمط حياة صحي، وأحد الجوانب المهمة لذلك هو ضمان نظافة الشرايين لدينا، والتي تؤدى دورًا مهمًا في نقل الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ولكنها قد تصبح مسدودة بتراكم الترسبات بمرور الوقت، مما يؤدي إلى مشاكل مختلفة في القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

إن اتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساهم بشكل كبير في نظافة الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات المرتبطة بها، وفيما يلى.. 7 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي لتعزيز نظافة الشرايين:

الأسماك الزيتية

مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في مجرى الدم، وتساعد هذه الأحماض الدهنية أيضًا على منع تكون جلطات الدم، وبالتالي تقليل خطر انسداد الشرايين.

الخضار الورقية



مثل السبانخ واللفت والكرنب مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب، فهي غنية بشكل خاص بفيتامين K، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في منع تراكم الكالسيوم في الشرايين.

التوت

مليء بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد، والتي تم ربطها بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد مضادات الأكسدة هذه على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الشرايين، وبالتالي الحماية من تطور اللويحات الشريانية.

المكسرات والبذور

مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، وكلها مصادر ممتازة للدهون الصحية المفيدة لصحة القلب، كما أنها غنية بمركبات مثل حمض ألفا لينولينيك (ALA) والفيتوستيرول، والتي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الشوفان

هو قوة غذائية عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكولسترول LDL عن طريق الارتباط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وإخراجه من الجسم، ويمكن أن يساعد تناول الشوفان بانتظام في الحفاظ على نظافة الشرايين وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتضييقها بسبب تراكم الترسبات.

الثوم

لقد تم استخدام الثوم لعدة قرون لخصائصه الطبية، بما في ذلك قدرته على تعزيز صحة القلب، ووفقًا لمجلة المغذيات، فهو يحتوي على مركبات مثل الأليسين والكبريت، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم، وتخفض مستويات الكوليسترول، وتمنع تكوين الترسبات في الشرايين.

الكُركُم

هو أحد التوابل التي تم تقديرها منذ فترة طويلة لخصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فهو يحتوي على مركب يسمى الكركمين، والذي ثبت أنه يحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وصحة الطبقة الرقيقة من الخلايا التي تبطن الجزء الداخلي من الأوعية الدموية، من خلال تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، يمكن أن يساعد الكركم في الحفاظ على سلامة جدران الشرايين ومنع تراكم البلاك.