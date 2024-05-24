شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة دقائق قليلة من اليوجا يوميًا تحميك من النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت اليوجا شعبية عالمية لفوائدها الصحية على الصحة العقلية والجسدية على حدٍ سواء، ولعل أهم فوائدها الصحية تأثيرها على صحة القلب، حيث تدعم الأبحاث بشكل متزايد أن دمج بضع دقائق من اليوجا فى روتينك اليومى يمكن أن يعزز بشكل كبير صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".تساهم عدة عوامل في الإصابة بالنوبات القلبية، بما فى ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة والتدخين والإجهاد ونمط الحياة المستقر، ويتضمن تحسين صحة القلب معالجة عوامل الخطر هذه، وهنا يمكن لليوجا أن تلعب دورًا كبيرًا في ذلك.



فيما يلى.. تأثير اليوجا على صحة القلب والأوعية الدموية:

- ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر كبير لأمراض القلب، وقد ثبت أن اليوجا تساعد فى تقليل ضغط الدم، حيث تعمل هذه الممارسات على تعزيز الاسترخاء وتقليل هرمونات التوتر وتحسين تدفق الدم، وكلها أمور تساهم فى خفض مستويات ضغط الدم.

- ويعد ارتفاع نسبة الكوليسترول، وخاصة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، عامل خطر آخر للنوبات القلبية، وتشير الدراسات إلى أن ممارسة اليوجا بانتظام يمكن أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وهو مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

- اليوجا تُعزز أيضًا الدورة الدموية، من خلال تمدد العضلات وتقويتها أثناء اليوجا، مما يقلل من خطر تراكم الترسبات في الشرايين.

- ويرتبط الالتهاب المزمن بأمراض القلب المختلفة، بما في ذلك تصلب الشرايين، والذي يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية، اليوجا لها تأثيرات مضادة للالتهابات، لأنها تقلل من التوتر وتعزز الاستجابة المناعية المتوازنة.

- السمنة هي عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، ولذلك تساعد اليوجا في الحفاظ على وزن صحي من خلال الجمع بين النشاط البدنى وعادات الأكل المدروسة.

- يؤثر الإجهاد المزمن سلبًا على صحة القلب عن طريق زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والالتهابات، للك فإن ممارسة اليوجا تساعد بالتحكم في التنفس والتأمل وتقنيات الاسترخاء يقلل بشكل فعال من مستويات التوتر مما يخلق شعورًا بالهدوء.

الأدلة العلمية التي تدعم فوائد اليوجا لصحة القلب

تؤكد مجموعة متزايدة من الأبحاث العلمية فوائد اليوجا لصحة القلب، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة أمراض القلب الوقائية أن اليوجا تقلل بشكل كبير من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وسلطت دراسة أخرى في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية الضوء على أن اليوجا، جنبا إلى جنب مع التمارين الرياضية، تحسن صحة القلب أكثر من التمارين الرياضية وحدها.

علاوة على ذلك، تعترف جمعية القلب الأمريكية بأن اليوجا نشاط مفيد لصحة القلب، وتدعو إلى إدراجها في المبادئ التوجيهية المنتظمة للنشاط البدني.

نصائح عملية لدمج اليوجا في الحياة اليومية:

- ابدأ بممارسة اليوجا لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا، وقم بزيادة المدة تدريجيًا.

- اختر نمط اليوجا المناسب لمستوى لياقتك وأهدافك.

- قُم بدمج تمارين التنفس، أحد أشكال اليوجا، لروتينك اليومى لتعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر.