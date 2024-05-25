شكرا لقرائتكم خبر عن لو نباتى وبتعانى من نقص البروتين.. احرص على تناول هذه الفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الفواكه ليست من الأطعمة الغنية بالبروتين، إلا أن تضمين مجموعة متنوعة منها في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على تلبية متطلباتك منه، خاصة بالنسبة للأشخاص النباتيين، حيث يمكن لهذه الفواكه أن تحافظ على العضلات، ومستويات الطاقة، وصحتك بشكل عام، وفقًا لتقرير موقع "WebMd".

فيما يلي.. 6 فواكه قد تزيد من استهلاكك للبروتين:الجوافة

الجوافة ليست غنية بالبروتين فحسب، بل إنها غنية أيضًا بالفيتامينات A وC وحمض الفوليك، وتدعم وظيفة المناعة وصحة الجلد وإصلاح الخلايا، كما تحتوى الجوافة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد في عملية الهضم ويعزز صحة الأمعاء.

الأفوكادو

يشتهر الأفوكادو بالدهون الصحية، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تدعم صحة القلب، كما أنها مصدر جيد للفيتامينات E وK وB6، إلى جانب البوتاسيوم والألياف.

التوت الأسود

غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي، كما أنه يوفر الفيتامينات C وK، وكذلك المنجنيز، وهو أمر ضروري لصحة العظام والتمثيل الغذائي.

التوت

التوت مصدر غنى لفيتامين C والحديد ومضادات الأكسدة، كما أنه يدعم وظيفة المناعة، ويساعد على مكافحة فقر الدم، ويوفر جرعة جيدة من الألياف الغذائية.

المشمش

المشمش غني بالفيتامينات A وC والبوتاسيوم والألياف الغذائية، اللازمة لتعزيز صحة العين، ودعم جهاز المناعة، ويساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.

الكيوى

تشتهر فاكهة الكيوي بمحتواها العالي من فيتامين C، الذي يدعم وظيفة المناعة وصحة الجلد، كما أنه يوفر فيتامينات K وE وحمض الفوليك والألياف، مما يساعد على تعزيز الهضم وصحة القلب.