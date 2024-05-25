فواكه تمنع انسداد الشرايين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يحتاج الأشخاص إلى الالتزام بنظام غذائي صحي للوقاية من الإصابة بضيق أو انسداد الشرايين، والذي قد يصاحبه مخاطر عدة تحتاج في بعض الأحيان إلى إجراء عملية جراحية.

ويتطلب النظام الغذائي الصحي تناول بعض أنواع الفواكه لأنها تساهم في الحفاظ على صحة الشرايين ومنع انسدادها، ومنها البرتقال لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة ولما له من دور مهم في تقليل الالتهاب وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

وتتضمن قائمة هذه الفواكه التوت الأسود لأنه غني بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب، بالإضافة إلى الأفوكادو الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

ويأتي في القائمة أيضاً الرمان لاحتوائه على مضادات الأكسدة مع مساعدته في تحسين تدفق الدم وتقليل خطر تراكم الدهون في الشرايين، وكذلك الكيوي لتوفر فيتامين C والألياف والبوتاسيوم فيه، وجميعها مفيدة لصحة القلب.