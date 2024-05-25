“مكتب حي السفارات” ينظم فعالية “صحة الأسرة” بحي السفارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم “مكتب حي السفارات” بالهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم “فعالية صحة الأسرة”، وذلك بساحة الكندي بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة الرياض.

وشهدت الفعالية حضورًا متنوعًا من سكان وزوار العاصمة؛ للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتعددة، حيث تضمنت ركنًا للتحديات لممارسة لعبتي البلياردو وتنس الطاولة, وألعاباً أخرى ارتقت بتجربة الحضور من مختلف الفئات العمرية.

كما استمتع زوار الفعالية بالأركان الأخرى المختلفة، كأركان الشركاء ونقاط البيع المخصصة لعرض منتجات الأسر المنتجة، وركن الأندية، إضافةً إلى توفير فقرات تدريبية لممارسة “البيلاتس والكارديو” عن طريق مدربين متخصصين.

وتهدف هذه الفعالية إلى توفير أسلوب حياة مستدام يسهم في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق أهدف رؤية المملكة 2030 المرتبطة بهذا المجال, حيث تستهدف الفعالية رفع الوعي الصحي لدى المشاركين من خلال لقاء مجموعة من المتخصصين في الأغذية الصحية، إضافةً إلى توفير بيئة رياضية تجمع بين الرياضة والمتعة في آن واحد.