شكرا لقرائتكم خبر عن المانجو.. اعرف الوقت المناسب والمقدار الصحى لتناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم فصل الصيف، يتجه عشاق المانجو لتناول الكثير منها في الموسم الخاص لها، ولكن يجب الحذر من أن الإفراط بتناول المانجو غالبًا ما يُسبب زيادة فى الوزن وارتفاع السكر فى الجسم، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تناولها باعتدال، لذلك فإن الكمية الموصى بها من المانجو يوميًا دون وقوع أية أضرار، يوضحها تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

المانجو مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة، وفيتامين A، وهو مهم للرؤية وصحة الجلد، كما توفر المانجو فيتامين E وفيتامين B والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

وتعتبر المانجو مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك، بجانب احتوائها على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تحسن انتظام الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

إلى جانب ذلك، تحتوى المانجو على التربتوفان، وهو حمض أميني يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية.

كم عدد المانجو الموصى بتناولها يوميًا دون أضرار؟

يوصى خبراء التغذية بتناول نصف حبة مانجو كبيرة أو حوالى 150 جرامًا منها يوميًا، حيث يحتوى حجم هذه الحصة على 125-150 سعرة حرارية تقريبًا.

وأوضح الخبراء أيضًا، أن حبة المانجو التي تحتوي على 300 سعرة حرارية قد تكون صحية لمعظم الأشخاص، فإذا كان الشخص البالغ يحتاج إلى حوالي 2000 سعرة حرارية يوميًا، فإن ثمرة مانجو كبيرة واحدة ستساهم بحوالي 15٪ من إجمالي احتياجاته اليومية من السعرات الحرارية.

كيف تجعلها صحية؟

وفقًا لخبراء التغذية، يمكن شرب ماء الليمون قبل تناول المانجو أو تناولها مع بذور الشيا المنقوعة أو اللوز والجوز المنقوع للحفاظ على مستويات سكر الدم تحت السيطرة.

ما الوقت المناسب لتناول المانجو؟

وفقًا للخبراء، يفضل تناول المانجو مباشرة قبل أي نشاط بدني، كما ينصح بتناولها خام وليس على شكل عصير، حيث أن دمجها مع عناصر أخرى مثل السكر والحليب يقلل من قيمتها الغذائية.