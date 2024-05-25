شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للغدة الدرقية.. كيف يمكن للنساء الحوامل الوقاية من مخاطرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الجمعة 25 مايو من كل عام، اليوم العالمي للغدة الدرقية، وتعتبر النساء، على وجه الخصوص، أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الحالة من بنسبة 5-8 مرات من الرجال، ويشمل ذلك النساء الحوامل، اللاتي قد يعانين بالفعل من هذا الاضطراب خلال الحمل، وإذا ترك هذا الأمر بدون علاج، فإنه يمكن أن يسبب مضاعفات لكل من الأم والجنين، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. أنواع أمراض الغدة الدرقية

الغدة الدرقية تلعب دورًا حاسمًا في الجسم عن طريق إنتاج الهرمونات التي تنظم معدل ضربات القلب، ومستويات الطاقة، والهضم، وعندما يحدث خلل في هذه الغدة، فإنها تسبب اضطرابات في هذه العمليات، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

وهناك نوعان من اضطرابات الغدة الدرقية هما الأكثر شيوعًا:

قصور الغدة الدرقية: يحدث عندما لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية.فرط نشاط الغدة الدرقية: ينتج هرمون الغدة الدرقية بشكل زائد عن الحد.

ويمكن أن تؤثر كلتا الحالتين على النساء الحوامل وقد تؤثر على صحة الجنين أيضًا.

كيف يؤثر اضطراب الغدة الدرقية على الحمل؟فيما يلى.. المخاطر الشائعة المرتبطة بفرط نشاط الغدة الدرقية:

- نمو بطيء أو أقل من المتوقع للجنين.

- تسمم الحمل، وهو نوع من ارتفاع ضغط الدم الذي يحدث أثناء الحمل.

- ولادة جنين ميت.

- وبالنسبة للأم، تتأثر بفرط نشاط الغدة الدرقية من خلال ظهور أعراض، مثل فقدان الوزن، وخفقان القلب، وعدم تحمل الحرارة، والإسهال، والقيء، وانفصال المشيمة، وفشل القلب.

المخاطر الشائعة المرتبطة بقصور الغدة الدرقية:

- ضعف النمو الفكري عند الأطفال

- الإجهاض

- وبالنسبة للأم، تشمل المخاطر الشعور بالتعب والوذمة وزيادة الوزن وتسمم الحمل ونزيف ما بعد الولادة.

هل يمكن للنساء الحوامل المصابات باضطراب الغدة الدرقية الحصول على حمل آمن؟

في جميع حالات قصور الغدة الدرقية، يكون الحمل الآمن ممكنًا من خلال الرعاية المناسبة قبل الحمل، ورعاية ما قبل الولادة، ورعاية ما بعد الولادة، وتشمل بعض التدابير الهامة.. ما يلى:

- المراقبة المنتظمة عن طريق اختبارات الدم

- تناول أدوية الغدة الدرقية

- تقييم الأمهات أثناء رعاية ما قبل الولادة ومراقبة الجنين بالموجات فوق الصوتية

- بجانب الأدوية، يمكن للنساء الحوامل المصابات بخلل في الغدة الدرقية أيضًا إتباع نظام غذائى غنى باليود مثل منتجات الألبان والمأكولات البحرية والبيض واللحوم والدواجن والملح المعالج باليود.

- من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي متوازن، يتضمن الفواكه والخضراوات.