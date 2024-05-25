شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمي عينيك من أشعة الشمس في الصيف.. 5 خطوات لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف يمكنك الحفاظ علي صحة عينيك خلال ارتفاع حرارة الطقس؟ قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes. بعض النصائح الوقائية للعين للحماية من أشعة الشمس.وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة قد تتسبب في التعرض لبعض المخاطر على صحة العين ، مما يؤدي إلى عدم الراحة ومضاعفات خطيرة إذا تم إهمالها.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك 15 مليون شخص في العالم مصابون بالعمى بسبب إعتام عدسة العين، وبالنسبة لما يصل إلى 10٪ من هؤلاء الأفراد، قد يكون سبب حالتهم هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية.



اكتشف الدكتور شيفالي مازومدار، استشاري القرنية وسطح العين قسم طب العيون في كلية ساروجيني نايدو الطبية في أجرا، أنه تأثير حرارة الصيف على العيون وقدم نصائح مهمة لحماية الرؤية، و التعامل مع أمراض العين.

حماية العيون من شمس الصيف -اختيار النظارات الشمسية

تعمل النظارات الشمسية كإكسسوار للأزياء وقياس وقائي للعينين. اختر النظارات الشمسية التي توفر حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية فئة A وB وتضمن أنها تغطي منطقة العين بالكامل.

-البحث عن الظل

عندما يكون الأفراد في الهواء الطلق خلال ساعات ذروة ضوء الشمس، يجب على الأفراد البحث عن الظل كلما أمكن ذلك لتقليل التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالرؤية.

-إدارة جفاف العيون

يمكن أن تتفاقم متلازمة جفاف العين في فصل الصيف بسبب الرياح القاسية وارتفاع درجات الحرارة. إن ارتداء النظارات الشمسية ذات التغطية الكاملة واستخدام قطرات العين المرطبة يمكن أن يخفف من الانزعاج ويمنع فقدان البصر المحتمل.

-الترطيب

الترطيب الكافي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك صحة العين. يجب على الأفراد شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه المرطبة لمنع الجفاف ومعالجة المخاوف المتعلقة بالعين خلال موسم الصيف.

-النظام الغذائي الصحي

الحفاظ على نظام غذائي مغذٍ يمكن أن يدعم صحة العين ويوفر دفاعًا طبيعيًا. الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الجوز والسلمون، مفيدة للعيون. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج الخضار الخضراء الوافرة في وجبات الطعام يعزز صحة العين المثالية.

