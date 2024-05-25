شكرا لقرائتكم خبر عن وجود كتلة في الإبط لا يعني دائما السرطان.. الفحص ضرورة فى كل الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يشكل وجود كتلة أو تورم بالقرب من ثدييك أمرًا مثيرًا للقلق، على سبيل المثال، يمكن أن تشير كتلة الإبط إلى الإصابة بسرطان الثدي، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء، ويحدث عندما تبدأ خلايا الثدي في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مما يؤدي إلى ظهور ورم.

في حين أن فحص الكتلة هو أفضل طريقة لتأكيد التشخيص، فمن المهم أن تعرف أنه ليست كل الكتل الموجودة تحت الذراع سرطانية.



من جانبه كشف الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة وعضو لجنة أورام الجهاز الهضمى بالمعهد القومي للأورام، لـ ”الخليج 365”، أنه ليس بالضرورة وجود كتل تحت الأبط أن يدل على الإصابة بالسرطان، فيمكن أن يشير التورم تحت الأبط إلى وجود تضخم بالغدة الليمفاوية بسبب الالتهابات، أو بالنسبة للنساء قد تمثل العناية الزائدة بمنطقة تحت الإبط واستخدام شفرات لإزالة الشعر قاسية ونزع الشعر بحدة سببا لوجود كتل تحت الإبط.



وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تتحكم في تشكيل وجود كتل خطورة منها السن، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة التي قد تشير إلى احتمالية وجود أمراض دم ولكن في تلك الحالة يجب التأكد منها من قبل الطبيب، كما قد تشير الكتل إلى احتمالية وجود التهاب درنى.



وكشف الطبيب احتمال وجود ورم سرطانى بالثدى في الاناث هو أقل احتمال يرتبط بوجود الكتل تحت الأبط، وهذا يستلزم فحص جيد للثدى من قبل الطبيب، وينصح بالفحص الذاتى للثدى في الأربعين أكثر ويكون شهريا بعد انتهاء الدورة الشهرية، ويتم فحص الغدة الليمفاوية يجب العرض على الطبيب للخضوع لباقى الفحوصات وصورة دم كاملة.