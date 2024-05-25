شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لكرة القدم.. استشاري يحذر اللاعبين من زيادة الحمل العضلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم 25 مايو باليوم العالمى لكرة القدم، لذا نقدم فى هذا التقرير روشتة حول التغذية الصحية المطلوبة للاعبين وكذلك نصائح مهمة لهم.

وحذر الدكتور عمرو رشوان، استشارى جراحة العظام بقصر العينى، لاعبى كرة القدم من زيادة الحمل العضلى أثناء التدريبات وضرورة الالتزام بتدرجها منعًا لظهور الإصابة المفاجئة، وأداء تمارين تقوية العضلات والتمارين الاستشفائية، وتجنب مخاطر الإصابة والحرص على إجراء تمارين الإحماء والتسخين قبل المباريات ولفترة كافية، وتناول كميات عالية من الماء والسوائل بالإضافة إلى تناول وجبات متوازنة وجيدة، وسرعة الكشف فى بداية الإصابة قبل تفاقمها.

وبمناسبة اليوم العالمى لكرة القدم قدم الدكتور عمرو رشوان روشتة حول التغذية الصحية المطلوبة للاعبين وقال في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه يوجد 7 أنواع من الأطعمة التى يجب أن يتناولها كل لاعب كرة قدم فى نظامه الغذائى لتحقيق أقصى قدر من التحسينات فى الأداء وتقليل أوقات التعافى وهى الأسماك الزيتية (السلمون والتونة) والسبانخ والبروكلي والبيض والأفوكادو والتوت الأزرق والألبان، وهذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتين، ما يساعد على سرعة التعافي من الإصابات العضلية بالاضافة لرفع مستوى التركيز العقلي ورفع مستوى الهيموجلوبين في الدم.

وفيما يخص شعور اللاعبين بالإجهاد بعد عدد كبير من المشاركات في المباريات دون الحصول على راحة الأمر الذى يؤثر على مستوى أداء اللاعبين، وجه رشوان بضرورة الراحة السلبية بين البطولات للحصول على أعلى أداء للاعبين.